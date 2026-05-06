Forholdet er på gyngende grunn igjen i The Four Seasons Sesong 2

Med tanke på at den var basert på Alan Alda-filmen fra 1981, forventet vi egentlig ikke at The Four Seasons skulle vare lenger enn den første sesongen. Men så tok den av på Netflix, og flere episoder ble bestilt. I forkant av lanseringen 28. mai har vi fått en ny trailer for The Four Seasons sesong 2.

Selv etter gruppens (spoilervarsel) knusende tap da Nick døde i forrige sesong, ser det ut til at de fortsatt møtes ganske regelmessig. Vi får se ferier i Italia, fjellturer og mer av den første reaksjonen på dødsfallet da ekskona hans blir satt til å forvalte boet etter ham. Alt dette er ispedd massevis av personlig drama, som selvfølgelig er tilbake i fokus i sesong 2.

Danny og Claude vurderer å få barn selv nå som Ginny er gravid, Kate sliter fortsatt med å få kontakt med ektemannen Jack, og Anne må takle Nicks fravær, men denne gangen på en mer permanent skala. Sjekk ut traileren selv nedenfor :