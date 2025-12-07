Forholdet mellom Kina og Japan forverres: Kinesiske jagerfly retter våpenradar mot japanske fly

HQ

Spenningen mellom Kina og Japan økte etter at Japan i helgen rapporterte at kinesiske jagerfly hadde rettet våpenradar mot japanske militærfly i to episoder nær Okinawa-øyene. Tokyo la deretter inn en formell protest og sa at de ville svare.

I mellomtiden benektet Kina Japans forklaring og hevdet at japanske fly forstyrret tidligere annonserte hangarskipsbaserte øvelser øst for Miyakostredet. Beijing hevdet at Japans handlinger satte flysikkerheten i fare og krevde at Tokyo skulle slutte med det de beskrev som bakvaskelse og frontlinjeprovokasjoner.

Forholdet fortsetter å svekkes

Hendelsene skjedde samtidig som relasjonene fortsetter å svekkes etter kommentarer fra Japans statsminister om mulige reaksjoner på et kinesisk fremstøt mot Taiwan. Disse radarangrepene kan bli sett på som de mest alvorlige militære sammenstøtene mellom Kina og Japan på mange år, noe som øker presset på et allerede anspent regionalt sikkerhetsmiljø.

Australia uttrykte dyp bekymring og bekreftet sin støtte til Japan. I mellomtiden har den kinesiske militære aktiviteten i østasiatiske farvann økt, med mer enn 100 marine- og kystvaktfartøyer utplassert i forrige uke. Taiwan rapporterte også om økte kinesiske operasjoner nær midtlinjen i Taiwan-stredet.

Kommentarer fra Japan og Kina

Japan: "Vi har lagt inn en sterk protest til den kinesiske siden og krevd strenge forebyggende tiltak... Vi vil opptre rolig og resolutt."

Kina: "Vi har høytidelig bedt den japanske siden om umiddelbart å slutte med bakvaskelse og ærekrenkelser, og strengt begrense sine handlinger i frontlinjen. Den kinesiske marinen vil iverksette nødvendige tiltak i samsvar med loven for å resolutt ivareta sin egen sikkerhet og sine legitime rettigheter og interesser."