Forlegger kansellerer utgivelse av skrekkroman på grunn av AI-påstander

Bokforlaget Hachette skulle egentlig gi ut Mia Ballards skrekkroman Shy Girl i USA i april, men det blir det ikke noe av lenger. Ifølge BBC vil også den britiske versjonen, som ble utgitt i november, bli avviklet.

Shy Girl var opprinnelig en selvpublisert bok i februar 2025, og deretter fikk den en full britisk utgivelse i november 2025.

Kanselleringen skjer på grunn av bekymringer om at AI ble brukt til å skrive den. Ballard har benektet at hun har brukt AI til å skrive boken, men på den annen side har hun fortalt New York Times at en bekjent hun hyret inn for å redigere den opprinnelige selvpubliserte versjonen av romanen, hadde brukt AI. Ballard har også gått til søksmål.

New York Times (som først omtalte saken) har uttalt at Ballards roman "ser ut til å være den første kommersielle romanen fra et større forlag som er trukket tilbake på grunn av bevis for bruk av kunstig intelligens".

Det var sannsynligvis bare et tidsspørsmål at noe slikt ville skje. Og det ser ut til at det nå har skjedd.