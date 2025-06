Forløser Switch 2-oppdateringen Pokémon Scarlet/Violet?

HQ

Helt siden Pokémon Scarlet/Violet ble lansert har det vært mye snakk om spillets ytelse, og om hvorvidt det først og fremst var et spillproblem eller et biprodukt av en aldrende og teknologisk begrenset konsoll. Min holdning til saken er at det er litt av begge deler. Nintendo har alltid klart å gjøre et enormt optimeringsarbeid med spillene sine på Switch, så mye at vi har kunnet oppleve giganter som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og Xenoblade Chronicles 3. Jeg skal ikke si at disse spillene er feilfrie på Switch, for det er de ikke, men sammenlignet med Pokémon Scarlet/Violet er disse åpne verdenene som natt og dag.

Det er på grunn av dette at Game Freak har møtt mye kritikk de siste par årene, men det har alltid hatt ett kort i ermet, nemlig det faktum at Switch, på 2020-tallet, rett og slett ikke er et veldig kraftig stykke maskinvare. Så nå som Switch 2 er her, og tilbyr en gadget med mer kapabel teknologi under overflaten, kan dette etterfølgersystemet innløse den siste monsterfangende tittelen?

Det er faktisk ikke et enkelt svar her. For det første, i motsetning til Tears of the Kingdom og Breath of the Wild, trenger du ikke å betale en krone for "oppgraderingen" i Pokémon Scarlet/Violet. Det gjør den umiddelbart tilgjengelig og verdt å ta en titt på. Men hvis du forventer en grafisk og visuell overhaling, vil du bli skuffet, da dette ikke er hva denne oppdateringen tilbyr fansen.

Visst, det ser bedre ut, men bare når du bedømmer miljøer i nærheten av deg. Tegnavstanden er ikke mye bedre, og når du kikker ut i det fjerne, blir du møtt med en åpen verden som ser karrig og livløs ut. Men hvis du fokuserer mer på det som er foran deg, vil du legge merke til mye ekstra tekstur og langt flere Pokémon som vandrer rundt. Det føles faktisk mer livlig, selv om Pokémon fortsatt holder sammen i små flokker.

Utover dette er ytelsen i en helt annen klasse. Bildefrekvensen holder seg på hele 60 bilder i sekundet når spillet er tilkoblet, og takket være den oppskalerte 4K-grafikken skinner også det fargerike og livlige spanskinspirerte landskapet. Å vandre rundt, enten det er på ryggen av det legendariske ridedyret ditt eller til fots, er silkemykt og flytende, og det inkluderer til og med å bestige fjell, sveve gjennom luften, svømme på innsjøer, hva du vil. Spillet føles ikke lenger som en plage å faktisk spille, og det er et stort pluss.

Dette bringer meg til det andre viktige punktet: Lastetider. Spillet lastes inn muuuuuch raskere også, så mye at du kan reise raskt rundt på Paldea, mellom steder og til og med til Kitakami og Blueberry Academy på bare noen få sekunder. Den forbedrede innlastingen gjelder til og med menyinteraksjon, å komme inn og ut av Pokémon-kamper og å snakke med leverandører og trenere også. Det er en enorm forbedring, og som jeg nettopp nevnte, er det viktigste å ta med seg fra dette at spillet ikke lenger føles som om det krever en toll og aldrer deg med hvert våkne sekund det tar å behandle en grunnleggende interaksjon og et øyeblikk.

Men igjen, dette er ikke en komplett løsning for Pokémon Scarlet/Violet. Det er en forbedring, men spillet mangler fortsatt på mange områder, og ærlig talt, hvis Game Freak serverer en annen åpen verden som denne i neste generasjons spill eller til og med det kommende Pokémon Legends: Z-A, vil det være mange frustrerte fans. Dette er nå et betydelig bedre spill, men mer i tankesettet at det nå føles mer likt prosjektet vi ble lovet i utgangspunktet. Så hvis du har en kopi av spillet og nettopp har fått tak i en Switch 2, sjekk det ut fordi du sannsynligvis vil bli positivt overrasket. Selv om det fortsatt er mange hull i spillets rustning.