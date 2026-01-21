Formel 1 2026: Audi presenterer den første F1-bilen kjent som R26

HQ

Avsløringene av Formel 1-biler har fortsatt, og etter Red Bull, Racing Bulls og Haas, har Audi nå presentert sin aller første F1-bil for verden. Bilen, som skal kjøres av Nico Hulkenberg og Gabriel Bortoleto og drives av Audis første F1 Power Unit, skal bli kjent som R26, og hvis den offisielle racerbilen kommer til å se ut som denne utgaven, kan vi allerede nå ha en kandidat til å bli sesongens flotteste bil.

Med en metallisk sølvfarget hovedfarge kombinert med fantastiske dype oransje og svarte aksenter, har R26 absolutt et av de mer slående utseendene, spesielt i en tid der mørk karbonfiber dominerer så mange lakkdesign.

Audis teamsjef Jonathan Wheatley (tidligere ansatt på Red Bull ) har uttalt seg om forhåpningene og forventningene til R26: "Denne bilen er det fysiske resultatet av tusenvis av timer med hardt arbeid fra en enormt talentfull gruppe mennesker på tvers av våre anlegg.

"I dag starter vi denne reisen med enorm stolthet, men også med ydmykhet. Dette er bare dag én av en lang kampanje. Vårt oppdrag er å innlemme et mesterskaps-DNA i hver eneste fiber i dette laget."

Audi blir også et av de få lagene som ikke har hovedkontor i Storbritannia, ettersom laget har base i Hinwil i Sveits, i likhet med Ferrari, Cadillac og Haas (med base i henholdsvis Italia, USA og USA).

Hva synes du om R26, og hvordan synes du den er sammenlignet med de andre bilene som er presentert så langt?