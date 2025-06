Formel 1 2026-kalenderen avslørt: alle endringer i datoer og Grand Prix

HQ

Vi er ikke engang halvveis i Formel 1 2025-sesongen, men den fullstendige løpskalenderen for neste år har blitt sluppet. Neste sesong vil være fylt med endringer, blant annet nye regler for aerodynamikk og kraftenheter som kjører på bærekraftig drivstoff. Den vil også ønske et nytt team velkommen, Cadillac.

Formel 1-sesongen 2026 starter 6.-8. mars, med Australia som åpningsløp, og den avsluttes 4.-6. desember, nok en gang i Abu Dhabi. Sesongen vil ønske velkommen til en ny bane, Madrid, som vil finne sted i september, mens Barcelona Grand Prix vil bli avholdt kanskje for siste gang i juni. Med Madrid er Imola ute av kalenderen

Andre endringer i kalenderen er ment å redusere godstransporten mellom kontinentene, som å flytte Canadas Grand Prix (som denne sesongen finner sted denne helgen) tidligere i 2026-kalenderen, i slutten av mai (vil nå skje samtidig med Indy 500), bytte plass med Monaco, og legge alle sommerens Grand Prix i Europa, fra Monaco 7. juni til Madrid 13. september.

Formel 1 2026-kalenderen:



6.-8. mars: Australia, Melbourne



13.-15. mars: Kina, Shanghai



27.-29. mars Japan, Suzuka



10.-12. april: Bahrain, Sakhir



17.-19. april Saudi-Arabia, Jeddah



1.-3. mai: USA, Miami



22.-24. mai Canada, Montreal



5.-7. juni: Monaco: Monaco, Monaco



12.-14. juni Spania, Barcelona-Catalunya



26.-28. juni Østerrike, Spielberg



3.-5. juli: Storbritannia, Silverstone



17.-19. juli Belgia, Spa-Francorchamps



24.-26. juli: Ungarn, Budapest



21.-23. august Nederland, Zandvoort



4.-6. september: Italia, Monza



11.-13. september: Spania, Madrid



25.-27. september: Aserbajdsjan, Baku: Aserbajdsjan, Baku



9.-11. oktober Singapore, Singapore



23.-25. oktober USA, Austin



30. oktober - 1. november: Mexico, Mexico by



6.-8. november: Brasil, Sao Paulo



19.-21. november: USA, Las Vegas



27.-29. november: Qatar, Lusail



4.-6. desember: Abu Dhabi, Yas Marina



"2026 blir en ny æra for Formel 1, der vi vil se et helt nytt regelverk for sporten vår, bilene og motorene som vil bli drevet av 100 % bærekraftig drivstoff. Vi gleder oss til å ønske Madrid velkommen til kalenderen, og til å se store bilmerker som Audi, Cadillac og Ford delta i Formel 1", sier Stefano Domenicali, president og administrerende direktør i Formel 1.