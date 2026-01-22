Formel 1 2026: Mercedes-AMG viser frem W17

HQ

Ære være folkene hos Audi og Red Bull, begge deres Formel 1-biler for 2026 ser annerledes ut enn resten eller annerledes enn tidligere modeller. Det samme er egentlig ikke tilfelle for Haas eller Racing Bulls, og heller ikke Mercedes-AMG.

Det tyske teamet med base i Brackley, Storbritannia, har avslørt sin nye bil for den kommende sesongen. Denne versjonen av Silver Arrows, som skal hete W17, skal kjøres av George Russell og Kimi Antonelli, og har et design som har sølvfargede elementer, men som for det meste består av svertet karbonfiber. På samme måte utfyller den blågrønne fargen til Petronas det bredere designet.

Bilen vil først vise seg på bane allerede i neste uke i forbindelse med de tidlige forsesongtestene i Bahrain, og etter dette kan vi forvente en mer offisiell avduking av bilen 2. februar, der førere, ledende personell og selve W17 vil være tilgjengelig for publikum.

Hva synes du om W17?