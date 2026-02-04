Formel 1 2026: Williams avslører lakken til sin neste utfordrer, FW48

HQ

Den kom senere enn forventet, men Williams har vist frem sin Formel 1-utfordrerbil for 2026, med den dypblå FW48 (oppkalt etter Williams' grunnlegger, Frank Williams, og med 48 som uttrykk for at dette er den 48. F1-bilen laget av organisasjonen) som den siste til å bli presentert for verden.

Det skal sies at dette ikke er den eksakte bilen som Williams' førere, Alex Albon og Carlos Sainz, skal kjøre i den kommende sesongen, da det bare er en modell som brukes til å vise frem lakken som vil være på den faktiske racerbilen. Les derfor ikke for mye inn i designelementene, da mye vil være annerledes under testingen senere i februar, og likeledes under sesongens første Grand Prix i Australia i mars.

Ellers forklarer Williams sine designvalg slik: "FW48s hovedfarge er en levende, blank blåfarge som står i kontrast til en avtagende del i svart som strekker seg fra chassis-siden og bakover på bilen.

"Det er en rød og hvit keyline, som var et kjennetegn ved de mesterskapsvinnende Williams-bilene, som Nigel Mansells FW14B og Damon Hills FW18, sistnevnte feirer 30-årsjubileum i år.

"Den største justeringen av designet er at vi har lagt til hvitt på sidepod, frontvinge og bakvinge."

Til tross for forsinkelsen i denne kunngjøringen, har Williams' teamsjef James Vowles sagt at organisasjonen er klar for testing før sesongen fra 11. februar, så vi kan forvente å se mer fra FW48 snart.

Williams

Williams