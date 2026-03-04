Formel 1 Australias Grand Prix: når går det første løpet i 2026?

HQ

Åpningsløpet i Formel 1 2026-sesongen finner sted denne helgen i Melbourne, Australia, og til tross for frykt for at noen førere og teammedlemmer kanskje ikke ville rekke det i tide, er det bekreftet at alle vil være klare til tross for konflikten i Midtøsten som forstyrret flytrafikken fra Europa.

Det er knyttet stor spenning til dette Formel 1-løpet, som er det første med det nye reglementet, for å se hvordan førerne vil tilpasse seg de nye endringene, etter de første testene som etterlot noen skuffet fordi de nye hybridbilene ikke utnyttet all kraften.

Vil de siste årenes toppførere som Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris eller George Russell fortsette å dominere i 2026? Hvordan vil det nye Cadillac-teamet gjøre det med Sergio Pérez og Valtteri Bottas? Er Aston Martin virkelig så ille? Vi vil finne ut av det i helgen :

Australias Grand Prix-tider (CET og GMT/UK)

Vær oppmerksom på at på grunn av tidsforskjeller kan noen arrangementer ta dagen før i europeisk tid. Hovedløpet på søndag vil være klokka 5 AM CET, 4 AM GMT på søndag, 15.00 lokal tid i Australia.

Fredag 6. mars



F3-trening - CET 22:50 Thu / GMT 21:50 Thu



F2-trening - CET 00:00 fre / GMT 23:00 tors



F1 Fri trening 1 - CET 02:30 / GMT 01:30



F3-kvalifisering - CET 04:00 / GMT 03:00



F2-kvalifisering - CET 04:55 / GMT 03:55



F1 Fri trening 2 - CET 06:00 / GMT 05:00



Lørdag 7. mars



F1 fri trening 3 - CET 02:30 / GMT 01:30



F3 Sprint Race - CET 07:25 / GMT 06:25



F2 Sprint Race - CET 08:30 / GMT 07:30



F1-kvalifisering - CET 06:00 / GMT 05:00



F3 Feature Race - CET 11:45 / GMT 10:45



Søndag 8. mars