Formel 1-banen i Madrid avslører nye, spennende detaljer og den fullstendige layouten i en video

Madrid får en urban Formel 1-bane neste sesong. Banen, som har fått navnet MADRING, kommer til å ligge i og rundt IFEMA (Madrids kongressenter), som ligger svært nær boligområder, noe som er grunnen til at banen har blitt møtt med en del kritikk. Planene går imidlertid videre, byggingen pågår nå, og gjennom sosiale medier avslører MADRING (et ordspill mellom navnet på byen og Ring, et ord som ofte brukes om Formel 1-baner) nye detaljer.

De siste ukene har banen avslørt nye deler av layouten. Men høydepunktet på den 5,474 km lange banen må være "La Monumental", en halvsirkelformet sving med 24 % overhøyde, noe som er uhørt for en Formel 1-bane i byområder, med en lengde på 547,82 meter. Bilene vil bruke ca. 6 sekunder på å fullføre den, foran en tribune med 45 000 tilskuere, omtrent halvparten av tilskuerne som er forventet for hele banen (110 000). Du kan se det i videoen på 00:48.

Byggingen startet offisielt i dag, og de publiserte den første videoen av banelayouten, som vil ta omtrent 1:32 minutter å fullføre. Monumental blir en av de mest spennende delene av banen, der fansen allerede forventer store dueller mellom de beste F1-førerne i det neste tiåret: Madrid har en kontrakt som starter i 2026 og løper til minst 2035.

