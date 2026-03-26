Formel 1-banen i Madrid fullfører asfalteringen av den monumentale svingen med 24 % helning

Arrangørene av Spanias Grand Prix 2026, som vil finne sted for første gang i Madrid, har sluppet nye bilder av banen under bygging når de når en viktig milepæl, asfalteringen av "Monumental", den lengste svingen med helning i hele F1-kalenderen.

Den 12. svingen i den urbane banen har fått det første av tre asfalteringslag, og strekker seg 550 meter i en halvsirkelformet form, med 24 % bakking og en maksimal høyde på 10 meter. Det anslås at førerne vil bruke omtrent seks sekunder på den ekstreme stigningen, noe som gjør den til banens høydepunkt for fansen og den mest krevende delen av banen for førerne.

Arrangørene av MADRING, den nye banen, sa at det var en "monumental" teknisk utfordring, med 1800 kubikkmeter asfalt og to asfaltutleggere som jobbet perfekt synkronisert, "en uvanlig operasjon som sikret kontinuitet og ensartethet i overflaten på en bane av denne typen".

Spanias Grand Prix vil finne sted 11.-13. september 2026, og vil fortsette i F1-kalenderen frem til 2035. Trofeet ble nylig avslørt, og mange spøkte med at det så ut som en churro.