Formel 1-banen i Madrid har bestått FIAs verifisering, og byggingen fortsetter i henhold til planen

Arbeidene på Madring, Formel 1-banen i Madrid, går fremover, og i disse dager starter byggingen av Pit Building, en bygning som skal huse teamenes depoter, FIAs tekniske områder og den eksklusive VIP Paddock Club. På selve banen legges det første laget med asfalt (av de tre lagene som motorsportsbaner har).

Ifølge Marca besøkte FIA nylig byggeplassen til den nye bybanen, som blander nybygd bane med eksisterende spor fra gatene. Av de 5 470 meterne av banen vil rundt 1 500 meter være offentlige gater i Madrid, samt flere gater i IFEMA, Madrids messe- og kongressområde, som ligger nær flyplassen.

Til tross for rykter om at byggingen var forsinket ( fra rapporter som kom fra Italia, som var begeistret over utsiktene til at løpet ville bli forsinket og Emilia-Romagna ville ta sin plass i kalenderen), har banen bestått alle verifikasjoner av FIA, og det er ingen tegn til at byggingen ikke vil bli ferdig i tide til det nye spanske Grand Prix, som vil finne sted 11.-13. september 2026.

Spania kan få to Formel 1 Grand Prix i fremtiden

2026 blir det siste året i kontrakten til Barcelona-banen, Circuit de Barcelona-Catalunya i Montmeló, som har vært vertskap for Spanias Grand Prix siden 1991. Madrid vil overta plassen som ny arena for Spanias Grand Prix frem til 2035, men begge arrangementene vil sammenfalle i 2026.

Ifølge Marca er imidlertid samtalene om en kontraktsfornyelse positive, og Barcelona kan forbli i kalenderen også etter 2026. Det kan bety at det i 2027 vil være tre Formel 1-løp på den iberiske halvøy: Madrid, Barcelona og Portimao, som ble annonsert i går.