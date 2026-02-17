Formel 1-banen i Madrid vil være vertskap for et løp på et lavere nivå for å forhindre en ny "Las Vegas-kum-hendelse"

HQ

Det første Formel 1-grandprixet på den nye bybanen i Madrid, kalt Madring, skal etter planen gå av stabelen 11.-13. september 2026, og arbeidet med å få den nye banen klar fortsetter. Men for å unngå hendelser som i Las Vegas i 2023, da et løst avløpsdeksel skadet Carlos Sainz' Ferrari (og nesten forårsaket en svært alvorlig ulykke), vil banen først avholde et løp for å "teste banen".

Presidenten for IFEMA Executive Committee, José Vicente de los Mozos (messe- og konferansesenteret i Madrid som er en del av F1-kretsen) kunngjorde tirsdag at "vår idé er å holde et løp på lavere nivå før 11. september for å teste at bilene takler forholdene og for å unngå en gjentakelse av det som skjedde i Las Vegas" (vía EFE News).

Løpet vil være i nasjonal kategori, og hovedsakelig brukes som test for F1 Grand Prix, som vil være det første på et tiår, ettersom Madrid har kontrakt på å holde Spanias Grand Prix frem til 2035. Det vil imidlertid være noen år der Spania vil ha to F1 Grand Prix, ettersom Barcelona-banen vil fortsette å være en del av kalenderen (i form av Barcelona-Catalunya Grand Prix) i 2026, 2028, 2030 og 2032.

I dag ble det også kunngjort at arbeidene på Madring, den nye F1-banen, forventes å være over i mai 2026, og det er allerede solgt over 80 000 billetter til Grand Prixet i september.