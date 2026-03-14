Formel 1 bekrefter at Bahrain og Saudi-Arabias GP er avlyst og ikke vil bli erstattet

Formel 1 har bekreftet det alle allerede visste: Bahrains og Saudi-Arabias Grand Prix vil ikke finne sted i april. Formel 1 har bekreftet at det var flere alternativer som ble vurdert, men det har blitt besluttet at disse Grand Prixene ikke vil bli erstattet, noe som betyr at det etter Japans Grand Prix 29. mars vil være et fem ukers gap frem til Miamis Grand Prix 3. mai, og at 2026-sesongen blir to løp kortere, 22 Grand Prix totalt.

Selvsagt vil også Formel 2-, Formel 3- og F1 Academy-rundene bli avlyst. Qatar og Abu Dhabi Grand Prix, som er planlagt i november og desember, forblir i kalenderen for øyeblikket, og venter på å se hvordan krigen mellom Israel, USA og Iran fortsetter.

President og administrerende direktør i Formel 1 Stefano Domenicali sa: "Selv om dette var en vanskelig beslutning å ta, er det dessverre den riktige på dette stadiet med tanke på den nåværende situasjonen i Midtøsten", og takket FIA og deres promotører for deres "støtte og totale forståelse".

FIA-president Mohammed Ben Sulayem la til at "FIA vil alltid sette sikkerheten og velferden til vårt samfunn og våre kolleger først", og at de vil "fortsette å håpe på ro, sikkerhet og en rask tilbakevending til stabilitet i regionen, og mine tanker går fortsatt til alle som er berørt av disse nylige hendelsene", med planer om å returnere til Bahrain og Saudi-Arabia når omstendighetene tillater det.