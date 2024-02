Formel 1: Drive to Survive vises frem i en fartsfylt trailer i forkant av premieren på den sjette sesongen.

HQ

Sett foten ned, la oss få serien i gang! Den sjette sesongen av Netflix' underholdende F1-serie Drive to Survive er på trappene, og på fredag er det på tide å bli kjent med mange av personlighetene vi har lært å elske opp gjennom årene. Günther Steiner, Toto Wolff, Lando Norris, Fernando Alonso og mange, mange flere.

Til tross for at utfallet av forrige sesong allerede er kjent for mange, ikke minst for oss som følger sporten, vil denne nye sesongen av Drive to Survive mest sannsynlig by på mange flere og saftige godbiter.

Er du spent på den nye sesongen av Drive to Survive?