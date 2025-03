Formel 1-fansen rangerer sine favoritthjelmer for 2025-sesongen, og det er en klar vinner

HQ

Gjennom sine offisielle kanaler organiserte Formel 1 en avstemning der fansen ble bedt om å bestemme hvilken av de nye hjelmene for 2025-sesongen som var deres favoritt. Det er 20 team, men hver fører har en særegen hjelm som skifter farge og motiv, selv i samme team.

Selv om det var en avstemning om hvilken hjelm som var best, kunne det også ha vært en popularitetskonkurranse, for vinneren, men med stor margin, var Lewis Hamilton. Den 40 år gamle veteranen starter et nytt kapittel i Ferrari, noe som gjør ham til den største attraksjonen denne sesongen av Formel 1. Og hans gule hjelm, som vil stå i kontrast til den røde jumpsuiten, tiltrakk seg 19% av stemmene.

Hamiltons ble etterfulgt av Lando Norris, en slående (og høylytt) gul med svarte linjer, med 14% av stemmene. Den ble etterfulgt av Leclercs, mucho mer elegant og behersket, med en blanding av rødt og hvitt.

Du kan se hele listen her. De eneste førerne som ikke fikk noen stemmer (vel, hjelmene deres) var Ollie Bearman og Isack Hadjar.

Hadjars lagkamerat hos Racing Bulls (RB Honda), Yuko Tsunoda, vil imidlertid ha på seg en av de vakreste, hvit med japanske lønneblader. Jeg er nå besatt av den hjelmen, i tillegg til Fernando Alonsos hjelm, med de vanlige blå og hvite fargene fra Asturias' flagg.

Alle førernes hjelmer rangert etter popularitet: