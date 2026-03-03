Formel 1 følger med på Midtøsten-konflikten, men har ennå ikke bestemt seg for Bahrain og Saudi-Arabias GP

HQ

Konflikten i Midtøsten mellom Israel og USA mot Iran påvirker idrettsverdenen, med avlyste kamper og idrettsutøvere som ikke kan forlate land på grunn av stengt luftrom, men den merkes spesielt i motorsporten, og da særlig i Formel 1. Neste helg begynner 2026-sesongen i Australia, og de fleste lagene som reiser fra Europa, må finne alternative flyruter, selv om det ikke er noen tegn til at Grand Prix er i fare.

Den virkelige utfordringen kommer neste måned, når to løp er planlagt i Bahrain (12. april) og Jeddah i Saudi-Arabia (19. april). Det er ennå ikke tatt noen beslutning om å flytte disse løpene, men så langt, etter tre dager med aktiv konflikt og luftangrep, inkludert raketter som traff den amerikanske ambassaden i Riyadh, øker presset for å ta en beslutning, en beslutning som kan få alvorlige økonomiske konsekvenser hvis landene i Midtøsten utelates fra Formel 1-sesongen.

Noen av de største investorene i Formel 1 kommer fra Midtøsten, med Bahrains statlige investeringsfond som eier McLaren Racing, Qatar som investerer i Audis F1-team, og det saudiske energiselskapet Aramco, som ble rammet av iranske streiker, og som sponser Aston Martin F1-team.

FIA og F1 "følger situasjonen nøye", men har fortsatt ikke tatt noen avgjørelse

"Vi er i nær kontakt med våre medlemsklubber, mesterskapspromotører, team og kolleger på bakken mens vi overvåker utviklingen nøye og ansvarlig", sa emirati Mohammed Ben Sulayem, president i FIA (via Reuters). "Sikkerhet og velvære vil styre våre beslutninger når vi vurderer de kommende arrangementene som er planlagt der for FIA World Endurance Championship og FIA Formula One-verdensmesterskapet." F1-ledelsen sa bare at de overvåker situasjonen.

De siste timene har det blitt rapportert at Imola-banen i Italia og Portimao i Portugal kan bli brukt som alternativer til Bahrain og Saudi-Arabia for Grand Prix i april, i hvert fall ifølge El Partidazo. Det er ikke tatt noen avgjørelse, men det er blitt rapportert at en avgjørelse ikke bør tas i siste liten på grunn av de høye kostnadene og den kompliserte logistikken ved å forberede et F1-løp.