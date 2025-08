Formel 1-fører Valtteri Bottas kjørte en svært sjelden Alfa Romeo-hyperbil

HQ

Den finske Formel 1-føreren Valtteri Bottas, som for tiden er reservefører hos Mercedes, ble nylig observert med en ultrasjelden bil, en Alfa Romeo 33. Denne hyperbilen anses å være verdt over 1,5 millioner dollar, fordi bare 33 biler noensinne ble bygget. Og en av dem er i garasjen til den kjente samleren, som faktisk hjalp den med å teste den.

Bottas, som kjørte for Alfa Romeo i F1-sesongen 2022, har fortsatt tette bånd med den italienske produsenten, og i 2024 hjalp han den med å teste 33 Stradale før den endelige utgivelsen, og ga tilbakemeldinger for å forbedre den endelige bilen.

Dermed er det logisk at en av de 33 Stradelene som noen gang ble produsert, havnet i Bottas hender. Denne uken ble han sett kjørende i Monaco, noe som for mange var første gang de noen gang ville se bilen med egne øyne (via Motorsport).

Bottas er en av de beste F1-førerne de siste årene, den som har flest poeng i karrieren, 1797, uten å ha vunnet VM, og har vunnet 10 løp, 20 pole positions og 67 pallplasser siden 2013.