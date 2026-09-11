Formel 1-førere deler bekymringene rundt den nye F1-banen i Madrid: Verstappen kaller den en «bilmorder

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Motorene er i ferd med å brøle i Madrid, Formel 1s nyeste bane i Madrid, som skal være vertskap for Spanias Grand Prix fram til minst 2034. Den nye bybanen har den allerede berømte «Monumental»-svingen, den lengste bankede svingen på kalenderen med 550 meter og en stigning på 24 %. Banen har imidlertid også mange trange og brå svinger etter høyhastighetsrettstrekninger, samt et smalt mellomrom mellom banen og veggene, noe som skaper bekymring blant førerne.

Verstappen ble spurt om han mente banen var en «bilkiller», slik noen fans har sagt, og den nederlandske Red Bull-føreren svarte: «Ut fra det jeg har sett så langt, er den sannsynligvis en bilkiller, men man må bare prøve å holde seg unna veggene og få best mulig følelse i bilen». På pressekonferansen dagen før den spanske GP-en offisielt starter, sa Verstappen at det er en tøff bane og sammenlignet den med Jeddah – tregere, men med veggene plassert på lignende måte.

«Da F3 testet her, var det mange krasj, så det er ikke en enkel bane, og det er lett å gjøre feil, også på grunn av banens utforming. Kantsteinene som er der – vi må kjøre over noen av dem, og det er vanligvis ikke vår bils sterke side», sa Verstappen. Det var 19 røde flagg under Formel 3-testene som fant sted forrige måned.

Carlos Sainz, som er fra Madrid, sa i et intervju med AS at dette er en bane som under kvalifiseringen «krever mot til å gi det lille ekstra», og at førerne må ta litt mer risiko på en enkelt runde. Han beskrev den som «en hybrid mellom Jeddah, Baku og Macau, ut fra det jeg har sett i simulatoren og under testingen. Det kommer til å bli en veldig, veldig komplisert bane for førerne og teamene.»

Lewis Hamilton beskrev den også på pressekonferansen som «en enormt utfordrende bane», som bare Saudi-Arabia er vanskeligere, og George Russell sa at den var «en vanvittig bane, uten tvil den mest risikofylte banen i hele kalenderen, fordi du har virkelig høyhastighetskurver, litt i stil med Jeddah. Veggene ligger veldig tett, så det er ingen margin for feil».

Den første og andre treningsøkten finner sted fredag kl. 12:30 CEST og 16:00 CEST. Kvalifiseringen går av stabelen lørdag kl. 16 CEST, 15 BST, og løpet kjøres søndag kl. 15 CEST, 14 BST.