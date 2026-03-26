Formel 1-førere reagerer på endringene i energistyringen for Japans GP-kvalifisering

HQ

FIA har annonsert nye justeringer i energistyringen for kvalifiseringsløpene (kun for Japans Grand Prix-kvalifisering på lørdag). Det ble avtalt med alle motorprodusentene (Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Audi og Honda) og vil resultere i en reduksjon av den maksimalt tillatte energiladingen for kvalifiseringen på Suzuka fra 9 megajoule (MJ) til 8 megajoule, noe som vil "sikre at den tiltenkte balansen mellom energidistribusjon og førerprestasjoner opprettholdes".

Dette betyr at førerne vil høste mindre energi for å lade batteriet på rettstrekningene i kvalifiseringen, og bruke mindre tid på å gjenvinne energi og "løfte og rulle" og mer på å presse den. Noen av de største kritikerne av det nye energireglementet i Formel 1 mener at kvalifiseringsøktene har blitt en test av "batteristyring", snarere enn kjøreferdigheter.

FIA forsvarer seg imidlertid med at de ikke går tilbake, og at "de første arrangementene under 2026-reglementet har vært vellykkede, og denne målrettede forbedringen er en del av den normale optimaliseringsprosessen etter hvert som det nye regelverket blir ytterligere validert under virkelige forhold".

F1-førerne reagerer på energijusteringen i kvalifiseringen

Ferrari-fører Charles Leclerc mener at denne endringen ikke vil være en "game changer" og at bilene vil føles like, og hans teamkamerat Lewis Hamilton, en av de største forsvarerne av de nye reglene på gridden, ønsker justeringen velkommen fordi det å gjøre mye "lift and coast er virkelig, virkelig ikke morsomt å gjøre, spesielt ikke i en kvalifiseringsrunde."

"Det er bare en liten detalj. Det endrer ingenting ", sa Mercedes-fører og nåværende leder George Russell (via Sky). "Det er en liten justering. Jeg har ennå ikke sett noen data om forskjellen fra det jeg kjørte på simulatoren, så jeg er ikke helt sikker."