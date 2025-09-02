Formel 1: hvordan du kan se Italias GP i helgen og hva klokka er det
"Hastighetens tempel", med sine lange rettstrekninger, vil fortsette duellen mellom Norris og Piastri.
Formula 1 når et av de mest ikoniske løpene: Italias Grand Prix, på "Temple of Speed", Autodromo Nazionale di Monza, der duellen mellom McLaren-førerne vil fortsette etter det harde slaget som Lando Norris fikk i Nederland, der han ikke la til noe poeng mens Oscar Piastri la til 25 poeng.
Forskjellen på 34 poeng er imidlertid ikke så stor, og alt kan fortsatt skje i de siste ni løpene, som starter med Italias Grand Prix neste helg, søndag 7. september. Og selvfølgelig vil vi se om Ferrari kan komme tilbake, spesielt Lewis Hamilton, hvis første (kanskje siste?) italienske GP med Ferrari vil bli hindret av en straff på fem plasser.
Her er tidene og hvordan du kan se løpet live :
Formel 1: Tider for Italias Grand Prix
- Fri trening 1: Fredag 5. september: 13:00 CEST, 12:00 BST
- FP2: Fredag 5. september: 16:55 CEST, 15:55 CEST
- FP3: Lørdag 6. september: 12:15 CEST, 11:15 BST
- Kvalifisering: Lørdag 6. september: 16:00 CEST, 15:00 BST
- Løp: Søndag 7. september: 15:00 CEST, 14:00 BST
Slik ser du Formel 1-sesongen 2025 direkte
Her er en liste over kringkastere av Italias GP og resten av Formel 1-sesongen i de europeiske markedene :
- Belgia: RTBF/Play Sports
- Danmark: TV3/Viaplay
- Frankrike Canal+
- Tyskland: Sky Deutschland/RTL Sky Deutschland/RTL
- Italia: Sky Italia Sky Italia
- Norge Viaplay/ V sport 1
- Portugal DAZN
- Spania: DAZN DAZN
- Storbritannia og Irland: Sky Sports/Channel 4