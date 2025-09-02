Formel 1: hvordan du kan se Italias GP i helgen og hva klokka er det

HQ

Formula 1 når et av de mest ikoniske løpene: Italias Grand Prix, på "Temple of Speed", Autodromo Nazionale di Monza, der duellen mellom McLaren-førerne vil fortsette etter det harde slaget som Lando Norris fikk i Nederland, der han ikke la til noe poeng mens Oscar Piastri la til 25 poeng.

Forskjellen på 34 poeng er imidlertid ikke så stor, og alt kan fortsatt skje i de siste ni løpene, som starter med Italias Grand Prix neste helg, søndag 7. september. Og selvfølgelig vil vi se om Ferrari kan komme tilbake, spesielt Lewis Hamilton, hvis første (kanskje siste?) italienske GP med Ferrari vil bli hindret av en straff på fem plasser.

Her er tidene og hvordan du kan se løpet live :

Formel 1: Tider for Italias Grand Prix



Fri trening 1: Fredag 5. september: 13:00 CEST, 12:00 BST



FP2: Fredag 5. september: 16:55 CEST, 15:55 CEST



FP3: Lørdag 6. september: 12:15 CEST, 11:15 BST



Kvalifisering: Lørdag 6. september: 16:00 CEST, 15:00 BST



Løp: Søndag 7. september: 15:00 CEST, 14:00 BST



Slik ser du Formel 1-sesongen 2025 direkte

Her er en liste over kringkastere av Italias GP og resten av Formel 1-sesongen i de europeiske markedene :



Belgia: RTBF/Play Sports



Danmark: TV3/Viaplay



Frankrike Canal+



Tyskland: Sky Deutschland/RTL Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia Sky Italia



Norge Viaplay/ V sport 1



Portugal DAZN



Spania: DAZN DAZN



Storbritannia og Irland: Sky Sports/Channel 4

