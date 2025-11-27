Sport
Formel 1: Hvordan se Qatar GP i helgen og hva er klokkeslettet?
Tider for det nest siste løpet i Formel 1-sesongen.
Formel 1-sesongen er snart over, og det har blitt ekstremt intenst mellom Lando Norris, Oscar Piastri og Max Verstappen, som alle har tittelen innen rekkevidde etter McLaren-diskvalifikasjonen i Las Vegas, til tross for at Norris fortsatt har overtaket. Det er 58 poeng å hente i de to siste Grand Prix-løpene i Qatar og Abu Dhabi, som starter denne helgen i Doha.
Lusail International Circuit er også arena for sesongens siste sprintløp, så fansen vil ikke gå glipp av noe av det som skjer denne helgen, som kan være avgjørende for alle de tre førernes ambisjoner om tittelen.
Tidspunkter og hvordan du kan se Qatar Grand Prix
Fredag 28. november:
- Fri trening 1: 14:30 CET, 13:30 GMT
- Sprintkvalifisering: 18:30 CET, 17:30 GMT
Lørdag 29. november
- Sprintløp (19 runder): 15:00 CET, 14:00 GMT
- Kvalifisering: 19:00 CET, 18:00 GMT
Søndag 30. november:
- Grand Prix17:00 CET, 16:00 GMT
Hvordan se Qatar GP i Formel 1 direkte
Her er en liste over kringkastere av Qatar GP og også Abu Dhabi Grand Prix den påfølgende helgen :
- Belgia: RTBF/Play Sports
- Danmark: TV3/Viaplay TV3/Viaplay
- Frankrike Canal+
- Tyskland: Sky Deutschland/RTL Sky Deutschland/RTL
- Italia: Sky Italia Sky Italia
- Norge Viaplay/ V sport 1
- Portugal DAZN
- Spania: DAZN DAZN
- Storbritannia og Irland: Sky Sports/Channel 4
Kommer du til å se Qatar Grand Prix denne helgen?