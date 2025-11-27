Formel 1: Hvordan se Qatar GP i helgen og hva er klokkeslettet?

HQ

Formel 1-sesongen er snart over, og det har blitt ekstremt intenst mellom Lando Norris, Oscar Piastri og Max Verstappen, som alle har tittelen innen rekkevidde etter McLaren-diskvalifikasjonen i Las Vegas, til tross for at Norris fortsatt har overtaket. Det er 58 poeng å hente i de to siste Grand Prix-løpene i Qatar og Abu Dhabi, som starter denne helgen i Doha.

Lusail International Circuit er også arena for sesongens siste sprintløp, så fansen vil ikke gå glipp av noe av det som skjer denne helgen, som kan være avgjørende for alle de tre førernes ambisjoner om tittelen.

Tidspunkter og hvordan du kan se Qatar Grand Prix

Fredag 28. november:



Fri trening 1: 14:30 CET, 13:30 GMT



Sprintkvalifisering: 18:30 CET, 17:30 GMT



Lørdag 29. november



Sprintløp (19 runder): 15:00 CET, 14:00 GMT



Kvalifisering: 19:00 CET, 18:00 GMT



Søndag 30. november:



Grand Prix17:00 CET, 16:00 GMT



Hvordan se Qatar GP i Formel 1 direkte

Her er en liste over kringkastere av Qatar GP og også Abu Dhabi Grand Prix den påfølgende helgen :



Belgia: RTBF/Play Sports



Danmark: TV3/Viaplay TV3/Viaplay



Frankrike Canal+



Tyskland: Sky Deutschland/RTL Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia Sky Italia



Norge Viaplay/ V sport 1



Portugal DAZN



Spania: DAZN DAZN



Storbritannia og Irland: Sky Sports/Channel 4



Kommer du til å se Qatar Grand Prix denne helgen?