Formel 1 kårer de 20 beste førerne gjennom tidene

I forbindelse med at Formel 1 feirer 75 år i 2025, har Formel 1-nettstedet bestemt seg for å ta et tilbakeblikk på den rike historien til verdens mest fulgte og underholdende motorsport, før den nye sesongen debuterer neste helg i Australia. Forventningene er høye etter de første testene og det vellykkede arrangementet i London, som samlet alle de 20 Formel 1-førerne (neste år blir det 22...) og bilene deres for første gang på et annet sted enn i et løp.

Nå har nettstedet bestemt seg for å hedre Formel 1 med en liste over de 75 beste førerne, bilene, teamene, nøkkelpersonene og innovasjonene. Listen starter selvsagt med førerne: De har valgt ut de 20 beste førerne i Formel 1-historien. Noen har kanskje vunnet mer enn andre: Det er ikke en liste med de 20 beste førerne, men de 20 førerne som har satt - og fortsatt setter - et stort avtrykk i Formel 1-historien.

Topp 20 Formel 1-førere, ifølge Formula1.com