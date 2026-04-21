Formel 1 kunngjør forbedringer for å øke sikkerheten og unngå krasj som Oliver Bearmans

FIA, teamlederne og de administrerende direktørene for motorprodusentene har blitt enige om en rekke endringer i Formel 1-reglementet, som vil tre i kraft fra og med Miami Grand Prix, 1.-3. mai. Disse endringene skal dempe noe av kritikken fra førerne etter de tre første løpene med den nye 50/50-fordelingen mellom forbrenning og elektrisitet.

Noen har sagt at de nye motorene betyr at førerne må fokusere mer på strategisk håndtering av de nye kraftkildene (bytte fra boost- og forbikjøringsmodus) enn på tradisjonelle kjøreferdigheter, og at den voldsomme akselerasjonen når man bytter til elektrisk kraft øker risikoen for ulykker... og i det siste løpet før denne minipausen i april krasjet Oliver Bearman.

Disse reglene har hovedsakelig til hensikt å forbedre sikkerheten, inkludert et system for å oppdage biler med unormalt lav akselerasjon, og et tak på den maksimale effekten som er tilgjengelig gjennom Boost-modus under løpsforhold, for å begrense plutselige ytelsesforskjeller :

Kvalifisering - fremme ytelse

Justeringer av energistyringsparametere, inkludert en reduksjon i maksimalt tillatt opplading fra 8MJ til 7MJ, for å redusere overdreven høsting og oppmuntre til mer konsekvent flatkjøring. Denne endringen har som mål å redusere den maksimale varigheten på superklippet til omtrent to til fire sekunder per runde.

Toppeffekten for superclip økes til 350 kW, mot tidligere 250 kW, noe som ytterligere reduserer tiden som brukes på lading, og reduserer førerens arbeidsbelastning på energistyring. Dette vil også bli brukt under løpsforhold.

Antall arrangementer der alternative, lavere energigrenser kan gjelde, er økt fra åtte til 12 løp, noe som gir bedre tilpasning til banens egenskaper.

Race - bedre sikkerhet og jevnere ytelse

Den maksimale effekten som er tilgjengelig gjennom Boost under løpsforhold, er nå begrenset til +150 kW (eller bilens nåværende effektnivå ved aktivering hvis det er høyere), noe som begrenser plutselige ytelsesforskjeller.

MGU-K-bruken opprettholdes på 350 kW i viktige akselerasjonssoner (fra svingutgang til bremsepunkt, inkludert forbikjøringssoner), men vil være begrenset til 250 kW i andre deler av runden.

Disse tiltakene er utformet for å redusere for høye avslutningshastigheter, samtidig som forbikjøringsmulighetene og de generelle ytelsesegenskapene opprettholdes.

Rennstart - forbedrede sikkerhetsmekanismer

Det er utviklet et nytt system for "low power start detection", som er i stand til å identifisere biler med unormalt lav akselerasjon kort tid etter at clutchen slippes.

I slike tilfeller utløses en automatisk MGU-K-utløsning for å sikre et minimumsnivå av akselerasjon og redusere startrelaterte risikoer uten å gi noen sportslig fordel.

Et tilhørende visuelt varslingssystem blir introdusert, som aktiverer blinkende lys (bak og på siden) på berørte biler for å varsle etterfølgende førere.

En tilbakestilling av energitelleren ved starten av formasjonsrunden har også blitt implementert for å rette opp en tidligere identifisert inkonsekvens i systemet.

Våte forhold - bedre sikkerhet og sikt

Dekkteppetemperaturen for mellomdekkene har blitt økt etter tilbakemeldinger fra førerne for å forbedre det første grepet og dekkets ytelse under våte forhold.

Maksimal utløsning av ERS vil bli redusert, noe som begrenser dreiemomentet og forbedrer bilkontrollen under forhold med dårlig veigrep.

Baklyktene har blitt forenklet, med tydeligere og mer konsistente visuelle signaler for å forbedre sikten og reaksjonstiden for etterfølgende førere under dårlige forhold.

Dette er de siste endringene som FIA og Formel 1 har kunngjort, og de vil bli implementert under Miami Grand Prix 1.-3. mai, hvis de blir godkjent av FIA World Motor Sport Council. Hva synes du om disse endringene?