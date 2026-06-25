Formel 1-løpet i Østerrike iverksetter protokollen for varmefare, da temperaturene forventes å nå 33 °C denne helgen

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Formel 1 fortsetter denne helgen i Østerrike, på Red Bull Ring i Spielberg, og selv om toppen av hetebølgen i Europa vil være over da, har arrangørene av det østerrikske Grand Prix likevel besluttet å aktivere protokollen for varmefare, for tredje gang etter at den ble innført forrige sesong, da den ble brukt for første gang i Singapore og USA.

Denne protokollen tillater førerne å bruke kjølevester med slanger fylt med en avkjølt væske som blåser kjølig luft mot føreren. Disse er ikke obligatoriske, men anbefales, og hvis en fører velger å ikke bruke dem (noen synes de er ubehagelige), må de likevel legge til ekstra ballast i bilene sine, rundt et halvt kilo, for å kompensere for de som bruker dem og har den ekstra vekten.

Protokollen for varmefare må aktiveres dersom det er varslet temperaturer på over 31 °C i løpet av løpene. Temperaturene i Spielberg forventes å nå 33 °C denne helgen. Temperaturen i cockpiten kan stige til 40 °C, og når kjølevæsken tar slutt, kan væsken inne i bilen varme seg opp til bilens temperatur – noe som er en annen grunn til at noen førere foretrekker å ikke bruke disse kjølevestene...