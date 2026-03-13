Formel 1 og FIA vil kunngjøre avlysningen av Bahrain og Saudi GP, og vil ikke bli erstattet

HQ

Det uunngåelige vil skje: Formel 1 og FIA har tatt en beslutning om de kommende Bahrain og Saudi-Arabia Grand Prix, satt til henholdsvis 12. april og 19. april, og vil avlyse på grunn av konflikten i Midtøsten, som er i ferd med å bli to uker med ingen tegn til å ende snart som spenningen mellom Israel, USA, Iran og Libanon eskalerer. En offisiell kunngjøring er ikke kommet, men flere medier, som GPBlog, rapporterer at kunngjøringen vil komme i løpet av de neste 48 timene.

Kanskje vil FIA og F1 vente til Kinas Grand Prix er over med å komme med kunngjøringen, men det virker nå sikkert at begge løpene blir avlyst, noe som vil være et hardt slag for FIAs og F1s inntekter denne sesongen.

Ingen erstatning for Bahrain og Saudi-Arabia betyr ingen F1 i april

Det har gått rykter om at Portimao (Portugal) og Imola (Italia) kunne bli valgt som erstatningsløp, men det rapporteres nå at disse løpene ikke vil bli erstattet ettersom det ville være ekstremt vanskelig og dyrt å organisere et nytt løp på mindre enn en måned, så det mest sannsynlige scenariet er at det blir et stort gap på fem uker mellom Japans Grand Prix 29. mars og Miamis Grand Prix 3. mai, og at F1 2026-sesongen vil bli to løp kortere.