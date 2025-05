Formel 1 og Lego gikk sammen om å bygge opp Miamis Grand Prix-kjørerparade i klosser

HQ

Før hvert Grand Prix på Formel 1-kalenderen er det en såkalt førerparade, der hver av de 20 førerne kjører rundt banen, vinker til fansen og vanligvis kjører i en flott og klassisk bil med åpent tak. Under Miami Grand Prix i år var dette ikke helt tilfelle, for som en del av det pågående partnerskapet med Lego gikk de to sammen om å bygge den vanlige tradisjonen i murstein.

I paraden satte de 20 førerne seg inn i 10 Lego F1-bilkopier, der én fører satte seg bak rattet mens en annen satt bak dem som medsjåfør. Hver av bilene var laget for å representere hvert av teamene, og de kjørte til og med av gårde i et slags kappløp der teamene sloss og kjempet, og til og med skadet modellene samtidig.

Lego har i ettertid opplyst at hver bil veide rundt 1 500 kg og var bygget av over 400 000 klosser, samtidig som de kunne oppnå en toppfart på 20 km/t. De brukte til og med ekte og autentiske Pirelli F1-dekk.

Det er uklart om vi får se disse bilene i aksjon igjen på et eller annet tidspunkt, men F1s kommersielle sjef, Emily Prazer, har ertet på seg følgende :

"Som en sport som er synonymt med innovasjon og å flytte grenser, var det fantastisk å se enda en nyhet for sporten vår da de store byggene kjørte rundt på banen i hendene på de beste førerne i verden. Samarbeidet med LEGO Gruppen gjør det mulig for oss å tilføre mye moro til Grand Prix-opplevelsen og engasjere nye målgrupper, og vi gleder oss til å se hva mer vi kan finne på sammen."

Hvis du ikke fikk med deg Miami Grand Prix, kan du sjekke ut resultatene her.

Formula 1 / Lego

