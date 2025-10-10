Formel 1 retter seg mot unge målgrupper med en serie der en populær YouTuber lærer å kjøre bil

HQ

Etter suksessene med Netflix-serien Drive to Survive og filmen F1, finner Formel 1 nye måter å nå nye målgrupper på, spesielt yngre mennesker som kanskje ikke er så interessert i en Brad Pitt-film, men som bruker all fritiden sin på YouTube og andre plattformer. Derfor vil Formel 1 sende en YouTube-serie i fire deler, kalt Passenger Princess, med den populære youtuberen Amelia Dimoldenberg i hovedrollen.

Dimoldenberg, en 31 år gammel britisk youtuber, skapte Chicken Shop Date, et intervjuprogram som er lagt opp som en pinlig første date på en kyllingbutikk, som har gått i over ti år, med 112 episoder siden 2014, og som har tiltrukket seg 3,2 millioner abonnenter på YouTube. McLaren-føreren Lando Norris var med i en episode i 2024.

Nå skal Dimoldenber spille hovedrollen i Passenger Princess, en serie der hun skal lære å kjøre med hjelp av F1-førerne George Russell, Oscar Piastri, Oliver Bearman og Carlos Sainz. "Selv om jeg ikke kan kjøre bil. Jeg gleder meg til å bruke mine veletablerte ferdigheter som passasjer - og intervjuer", sa Dimoldenberg i forbindelse med annonseringen av YouTube-serien, som ble filmet på Spa-Francorchamps under Belgias GP 2025.

Emily Prazer, kommersiell sjef i F1, forklarte at "Dette samarbeidet med Dimz Inc. markerer det siste partnerskapet fra Formel 1 for å engasjere seg i den raskt voksende demografiske gruppen av unge fans. Passenger Princess vil kombinere Amelias humor og sjarm med dramaet og spenningen i Formel 1 på en av sportens mest ikoniske baner."

Første episode av Passenger Princess har premiere 15. oktober på Dimoldenbergs YouTube-kanal. Kommer du til å se på?