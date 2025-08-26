Formel 1 returnerer: tider og hvordan du kan se Dutch Grand Prix denne helgen

HQ

Kjeder du deg av sommeren? Formel 1 er endelig tilbake etter en måneds pause, med Nederlands Grand Prix, et av de relativt siste tilskuddene til F1-kalenderen. Løpet i Zandvoort, Nord-Holland, har blitt holdt siden 2021 (før det fant det sted mellom 1950 og 1985), som åpenbart er hjemmet til Max Verstappen, mester der i 2021, 2022 og 2023. I år kommer imidlertid den firedobbelte verdensmesteren fra Red Bull, som ligger på tredjeplass i sammendraget, til å få det tøffere med å skrape McLarens dominans...

Oscar Piastri leder tabellen, men Lando Norris har vunnet tre av de fire siste løpene og redusert avstanden til bare ni poeng, så hvem som blir verdensmester i år, er det ingen som vet. Nederland blir det første av sesongens siste løp, med ytterligere ni løp som avsluttes 7. desember i Abu Dhabi.

Nederlands Grand Prix er alltid et av sesongens mest populære løp, med en svingete og utfordrende løype som ofte er preget av varierende værforhold... og i år er det ventet uvær i løpet av neste helg...

Tider for F1 Dutch Grand Prix

Her er de viktigste tidspunktene for Nederlands Grand Prix neste helg (29.-31. august).



Fri trening 1: Fredag 29. august kl. 11:30 BST, 12:30 CEST



FP2: FREDAG 29. AUGUST KL: Fredag 29. august kl. 15:00 BST, 16:00 CEST



FP3: Lørdag 30. august kl. 10:30 BST, 11:30 CEST



Kvalifisering: Lørdag 30. august kl. 14:00 BST, 15:00 CEST



Løp: Søndag 31. august kl. 14:00 BST, 15:00 CEST



Slik ser du Formel 1-sesongen 2025 direkte

Her er en liste over kringkastere av Nederlands GP og resten av Formel 1-sesongen i noen europeiske markeder :



Belgia: RTBF/Play Sports



Danmark: TV3/Viaplay TV3/Viaplay



Frankrike Canal+



Tyskland: Sky Deutschland/RTL Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia Sky Italia



Norge Viaplay/ V sport 1



Portugal DAZN



Spania: DAZN DAZN



Storbritannia og Irland: Sky Sports/Channel 4

