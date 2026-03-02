Formel 1-sesongåpningen i Australia går av stabelen til tross for krisen i Midtøsten og kansellerte flyavganger

HQ

Den nye konflikten i Midtøsten mellom Israel og USA og Iran har ført til at luftrommet til De forente arabiske emirater og Qatar, som ofte brukes som mellomdestinasjoner på flyvninger fra Europa til Australia, er stengt. Dette har ført til dusinvis av kansellerte flyvninger, noe som berører tusenvis av passasjerer, men vil ikke forstyrre Formel 1 Australias Grand Prix, sesongåpningen som skal finne sted mellom 6. og 8. mars denne helgen.

"De siste 48 timene har krevd omorganisering av flyvninger," Australias Grand Prix-direktør Travis Auld sa på mandag. "Etter det jeg forstår, er alt nå ordnet, alle vil være der til løpet, og fansen vil ikke merke noen forskjell". Rundt 1 000 personer jobber hver Formel 1 Grand Prix-helg.

Auld sier at noen førere og teammedlemmer allerede var i Australia før flykanselleringene, mens andre fant en annen rute. Frakten med bilene er allerede på plass, legger Auld til (via RMC Sport).

Det virker klart at Australias Grand Prix vil gå som vanlig, og de to neste løpene i Shanghai (15. mars) og Japan (29. mars) ser også ut til å kunne gjennomføres uten hendelser. Det blir imidlertid to Grand Prix i Midtøsten: Bahrain 12. april og Saudi-Arabia 19. april. Så langt har ikke Formel 1 tatt noen beslutning om å avlyse eller utsette løpene. "Som alltid følger vi nøye med på enhver situasjon av denne typen og samarbeider tett med de relevante myndighetene".