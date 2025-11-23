Formel 1-sesongen kan bli rystet med potensiell McLaren-diskvalifisering i Las Vegas

HQ

Las Vegas Grand Prix kan gi en sjokkerende vri på Formel 1-sesongen. Max Verstappen vant foran Lando Norris (nummer to) og Oscar Piastri (nummer fire), og dermed ligger nederlenderen 42 poeng bak Norris, som leder F1, med to løp igjen. Det kan imidlertid bli drastisk redusert til 24 poeng bak Norris (og det samme som Piastri) hvis Formel 1-stewards bestemmer seg for å diskvalifisere McLaren.

Formel 1-verdenen holder pusten og venter på FIAs avgjørelse. Tilsynelatende fant inspeksjoner etter løpet at begge McLaren-førerne hadde en slitasjeslitasje på mindre enn 9 mm, som er minimumstykkelsen som kreves i det tekniske reglementet. Hvis de blir funnet skyldige (og det er som regel tilfellet), vil de begge bli diskvalifisert for løpet.

Det vil skape en situasjon der Norris leder, men "bare" med 24 poeng foran Verstappen og Piastri, med 58 poeng igjen å hente i de to siste løpene i Abu Dhabi og Qatar. Tror du Max Verstappen fortsatt kan ta sin femte VM-tittel?