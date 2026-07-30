Formel 1 setter september som frist for å avgjøre om sesongen skal avsluttes i Europa i stedet for i Midtøsten

HQ

Formel 1 måtte avlyse to løp i vår, i Bahrain og Saudi-Arabia, begge i april, på grunn av krigen i Midtøsten som fortsatt ikke ser ut til å ta slutt. Nå, under sommerpausen, gjenopptas Formel 1-sesongen 23. august i Nederland og fortsetter i Europa (Italia, Spania), men det er planlagt tre løp i Midtøsten: Qatar 29. november og Abu Dhabi, sesongfinalen, 6. desember.

Det er allerede bekreftet at Grand Prix i Bahrain flyttes til Malaysia 4. oktober, og FIA har satt en frist til midten av september for å avgjøre hvor sesongen skal avsluttes. Hvis ingenting endrer seg, er det sannsynlig at løpene i Qatar og Abu Dhabi blir avlyst og i stedet vil finne sted i Europa.

«For oss er løpene i Qatar og Abu Dhabi per i dag bekreftet. Men hvis situasjonen ikke blir klarere, slik vi mener den bør være, før midten av september, vil vi selvfølgelig ta en beslutning», sa Stefano Domenicali, administrerende direktør i Formel 1.

Han bekreftet også at Europa er det eneste stedet de kan dra til. Imola-banen i Italia vurderes som et alternativ, i tillegg til Portimão i Portugal, men ingenting er avgjort ennå.