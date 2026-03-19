Formel 1-team og interessenter vil ha møter for å evaluere de nye reglene, men det forventes ingen store endringer

Det kontroversielle nye reglementet i Formel 1, med noen førere som er for og andre mot, kan føre til endringer, men ikke før etter Japans Grand Prix 29. mars. Avlysningen av alle løpene i april, som var planlagt i Bahrain og Saudi-Arabia, betyr at det blir tid til en grundig evaluering, etter at noen førere har klaget, som Max Verstappen og Fernando Alonso, selv om ikke alle førere mener det samme.

Ifølge Motorsport er det en "pågående dialog" mellom team og interessenter og en evaluering av de nye reglene. De rapporterer imidlertid at den nåværende konsensus er at det ikke er behov for noen vesentlige endringer før Japans Grand Prix, og at FIA og flere lag mener at situasjonen ikke er så ille og at det ikke er behov for noen umiddelbar inngripen.

En av de viktigste forsvarerne av det nåværende reglementet er Mercedes-sjef Toto Wolff, som forventet med tanke på at de har dominert de to første løpene med seire til George Russell og Andrea Kimi Antonelli. "Fra et underholdningsperspektiv var det vi så i dag mellom Ferrari og Mercedes god racing. Mange forbikjøringer. Vi var alle en del av Formel 1 der det ikke var noen forbikjøringer, bokstavelig talt. Noen ganger er vi for nostalgiske når det gjelder de gode, gamle årene. Men jeg synes produktet er bra i seg selv."

Wolff fortsatte med å si at "det er det å kjøre bilen som for noen ikke er det mest behagelige", og at alle indikatorer sier at folk elsker den.