Formel 1-teamet Williams kunngjør nytt navn og logo for 2026-sesongen, "inspirert av vår fortid, trygg på vår fremtid"

Williams Racing, et historisk Formel 1-team grunnlagt i 1977 av Frank Williams, vil debutere med en ny merkevare neste sesong, som en del av et forsøk på å gjenopplive teamet som sist vant et Formel 1-mesterskap i 1997, med Jacques Villeneuve. Williams Racing vil bli... Williams F1 Team. Ikke en stor forandring, men en som bedre "forbinder lagets strålende arv med sin dristige og ambisiøse fremtid", ifølge selskapet, som vil opprettholde Atlassian-sponsoren (offisielt vil det være Atlassian Williams F1 Team).

En ny logo vil også debutere fra januar 2026, og endrer den eksisterende "W" med en "21st century reimagining of Frank Williams' famous 'Forward W'".

"Jeg er stolt over at vi fra neste år vil være kjent som Atlassian Williams F1 Team og ha en logo på bilen vår inspirert av vår grunnlegger Sir Frank Williams og dypt forbundet med våre tiår med suksess", sa teamsjef James Vowless, og hedret Fran Williams, som gikk bort i 2021.

Det blir ingen endringer i føreroppstillingen, med Carlos Sainz (8. plass) og Alex Albon (11. plass). Teamet ligger an til å ende på femteplass i lagets sammendrag, det beste resultatet siden 2017, med 111 poeng så langt, 39 poeng foran Racing Bulls, noe som allerede er mer enn alle de syv foregående sesongene til sammen.