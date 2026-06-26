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Formel 1: Tidspunkter for kvalifiseringen og Grand Prix i Østerrike, og hvordan du kan følge med
Det er ikke noe sprintløp under Østerrikes Grand Prix, så husk å følge med på kvalifiseringen på lørdag og løpet på søndag kl. 15.00 CEST, 14.00 BST.
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Formel 1-mesterskapet fortsetter denne helgen på Red Bull Ring i Spielberg med det østerrikske Grand Prix, den syvende etappen som vil avgjøre om Antonelli kommer tilbake på sporet for å utvide sin dominans i F1, om Russell eller Hamilton klarer å klatre høyere på poenglisten, eller om McLarens «eksperimentelle» bakvinger hjelper Norris og Piastri med å endelig sikre seg noen seire.
Det østerrikske Grand Prix har ikke noe sprintløp, så de viktigste øyeblikkene blir kvalifiseringen lørdag 27. juni kl. 14.00 CEST, 13.00 BST, og Grand Prix-løpet kl. 13.00 CEST, 12.00 BST. Her er det fullstendige programmet for det østerrikske Grand Prix:
Fredag 26. juni
- Fri trening 1: 13:30 CEST / 12:30 BST
- Fri trening 2: 17:00 CEST / 16:00 BST
Lørdag 27. juni
- Fri trening 3: 12:30 CEST / 11:30 BST
- Kvalifisering: 16:00 CEST / 15:00 BST
Søndag 28. juni
Grand Prix: 15:00 CEST / 14:00 BST
Slik ser du MotoGP live i Europa:
Du kan se Formel 1 live på Sky Sports i Storbritannia og Irland, DAZN i Spania og Canal+ i Frankrike.
- Østerrike: Sky, Servus TV, ORG
- Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport
- Belgia: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia: RTL
- Kypros: OmegaTV
- Tsjekkia: Nova
- Danmark: TV3, Viaplay
- Finland: Viaplay
- Frankrike: Canal+
- Tyskland: Sky, RTL
- Hellas: ANT1
- Ungarn: M4 MTVA
- Italia: Sky
- Nederland: Viaplay
- Norge: V sport 1, Viaplay
- Polen: Eleven Sports
- Portugal: DAZN
- Romania: Antena
- Spania: DAZN
- Sverige: Viaplay
- Tyrkia: beIN Sports
- Ukraina: Setanta Ukraine
- Storbritannia og Irland: Sky Sports, Channel 4 (høydepunkter)