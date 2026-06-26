Formel 1: Tidspunkter for kvalifiseringen og Grand Prix i Østerrike, og hvordan du kan følge med

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Formel 1-mesterskapet fortsetter denne helgen på Red Bull Ring i Spielberg med det østerrikske Grand Prix, den syvende etappen som vil avgjøre om Antonelli kommer tilbake på sporet for å utvide sin dominans i F1, om Russell eller Hamilton klarer å klatre høyere på poenglisten, eller om McLarens «eksperimentelle» bakvinger hjelper Norris og Piastri med å endelig sikre seg noen seire.

Det østerrikske Grand Prix har ikke noe sprintløp, så de viktigste øyeblikkene blir kvalifiseringen lørdag 27. juni kl. 14.00 CEST, 13.00 BST, og Grand Prix-løpet kl. 13.00 CEST, 12.00 BST. Her er det fullstendige programmet for det østerrikske Grand Prix:

Fredag 26. juni



Fri trening 1: 13:30 CEST / 12:30 BST



Fri trening 2: 17:00 CEST / 16:00 BST



Lørdag 27. juni



Fri trening 3: 12:30 CEST / 11:30 BST



Kvalifisering: 16:00 CEST / 15:00 BST



Søndag 28. juni

Grand Prix: 15:00 CEST / 14:00 BST

Slik ser du MotoGP live i Europa:

Du kan se Formel 1 live på Sky Sports i Storbritannia og Irland, DAZN i Spania og Canal+ i Frankrike.



Østerrike: Sky, Servus TV, ORG



Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgia: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Kroatia: RTL



Kypros: OmegaTV



Tsjekkia: Nova



Danmark: TV3, Viaplay



Finland: Viaplay



Frankrike: Canal+



Tyskland: Sky, RTL



Hellas: ANT1



Ungarn: M4 MTVA



Italia: Sky



Nederland: Viaplay



Norge: V sport 1, Viaplay



Polen: Eleven Sports



Portugal: DAZN



Romania: Antena



Spania: DAZN



Sverige: Viaplay



Tyrkia: beIN Sports



Ukraina: Setanta Ukraine



Storbritannia og Irland: Sky Sports, Channel 4 (høydepunkter)

