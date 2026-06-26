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Sport

Formel 1: Tidspunkter for kvalifiseringen og Grand Prix i Østerrike, og hvordan du kan følge med

Det er ikke noe sprintløp under Østerrikes Grand Prix, så husk å følge med på kvalifiseringen på lørdag og løpet på søndag kl. 15.00 CEST, 14.00 BST.

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Formel 1-mesterskapet fortsetter denne helgen på Red Bull Ring i Spielberg med det østerrikske Grand Prix, den syvende etappen som vil avgjøre om Antonelli kommer tilbake på sporet for å utvide sin dominans i F1, om Russell eller Hamilton klarer å klatre høyere på poenglisten, eller om McLarens «eksperimentelle» bakvinger hjelper Norris og Piastri med å endelig sikre seg noen seire.

Det østerrikske Grand Prix har ikke noe sprintløp, så de viktigste øyeblikkene blir kvalifiseringen lørdag 27. juni kl. 14.00 CEST, 13.00 BST, og Grand Prix-løpet kl. 13.00 CEST, 12.00 BST. Her er det fullstendige programmet for det østerrikske Grand Prix:

Fredag 26. juni


  • Fri trening 1: 13:30 CEST / 12:30 BST

  • Fri trening 2: 17:00 CEST / 16:00 BST

Lørdag 27. juni


  • Fri trening 3: 12:30 CEST / 11:30 BST

  • Kvalifisering: 16:00 CEST / 15:00 BST

Søndag 28. juni

Grand Prix: 15:00 CEST / 14:00 BST

Slik ser du MotoGP live i Europa:

Du kan se Formel 1 live på Sky Sports i Storbritannia og Irland, DAZN i Spania og Canal+ i Frankrike.


  • Østerrike: Sky, Servus TV, ORG

  • Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport

  • Belgia: PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Kroatia: RTL

  • Kypros: OmegaTV

  • Tsjekkia: Nova

  • Danmark: TV3, Viaplay

  • Finland: Viaplay

  • Frankrike: Canal+

  • Tyskland: Sky, RTL

  • Hellas: ANT1

  • Ungarn: M4 MTVA

  • Italia: Sky

  • Nederland: Viaplay

  • Norge: V sport 1, Viaplay

  • Polen: Eleven Sports

  • Portugal: DAZN

  • Romania: Antena

  • Spania: DAZN

  • Sverige: Viaplay

  • Tyrkia: beIN Sports

  • Ukraina: Setanta Ukraine

  • Storbritannia og Irland: Sky Sports, Channel 4 (høydepunkter)

Formel 1: Tidspunkter for kvalifiseringen og Grand Prix i Østerrike, og hvordan du kan følge med
Motorsport Photography F1 / Shutterstock

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