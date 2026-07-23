Formel 1, Ungarns Grand Prix: Tidligere vinnere på Hungaroring og tider denne helgen
Det siste løpet før augustpausen går av stabelen denne helgen.
Formel 1-mesterskapet nærmer seg sommerpausen, men før det går Ungarns Grand Prix av stabelen denne helgen, den 13. etappen på kalenderen. Etter fire uker gjenopptas sesongen med det nederlandske Grand Prix 23. august, det første av de gjenværende elleve løpene, i en sesong som ble avkortet på grunn av krigen i Midtøsten, noe som førte til avlysning av to løp.
Forrige helg markerte Andrea Kimi Antonelli seg da han vant sitt sjette løp og økte avstanden til Hamilton og Russell, som er de største favorittene til å vinne mesterskapet i år.
Tidligere vinnere på Hungaroring
Løpethar blitt arrangert siden 1986 og har vært et av Hamiltons favorittløp, der han har vunnet åtte ganger, sist i 2020. I fjor tok Lando Norris seieren, og hans McLaren-lagkamerat Oscar Piastri vant i 2024; Max Verstappen vant i 2022 og 2023, og i 2022 var det her Esteban Ocon sikret sin eneste Grand Prix-seier.
Tidspunkter for Formel 1s ungarske Grand Prix denne helgen:
Slik kan du følge det ungarske Grand Prix denne helgen.
Fredag 24. juli
- Fri trening 1: 13:30 CEST, 12:30 BST
- Fri trening 2: 17:00 CEST, 16:00 BST
Lørdag 25. juli
- Fri trening 3: 12:30 CEST, 11:30 BST
- Kvalifisering: 16:00 CEST, 15:00 BST
Søndag 26. juli
- Løp: 15:00 CEST, 14:00 BST
Slik ser du F1 live i Europa:
Ta en titt på listen over TV-kanaler som sender det ungarske Grand Prix denne helgen:
- Østerrike: Sky, Servus TV, ORF
- Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport
- Belgia: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia: RTL
- Kypros: OmegaTV
- Tsjekkia: Nova
- Danmark: TV3, Viaplay
- Finland: Viaplay
- Frankrike: Canal+
- Tyskland: Sky, RTL
- Hellas: ANT1
- Ungarn: M4 MTVA
- Italia: Sky
- Nederland: Viaplay
- Norge: V sport 1, Viaplay
- Polen: Eleven Sports
- Portugal: DAZN
- Spania: DAZN
- Sverige: Viaplay
- Tyrkia: beIN Sports
- Ukraina: Setanta Ukraine
- Storbritannia og Irland: Sky Sports, Channel 4 (høydepunkter)