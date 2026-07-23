Formel 1, Ungarns Grand Prix: Tidligere vinnere på Hungaroring og tider denne helgen

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Formel 1-mesterskapet nærmer seg sommerpausen, men før det går Ungarns Grand Prix av stabelen denne helgen, den 13. etappen på kalenderen. Etter fire uker gjenopptas sesongen med det nederlandske Grand Prix 23. august, det første av de gjenværende elleve løpene, i en sesong som ble avkortet på grunn av krigen i Midtøsten, noe som førte til avlysning av to løp.

Forrige helg markerte Andrea Kimi Antonelli seg da han vant sitt sjette løp og økte avstanden til Hamilton og Russell, som er de største favorittene til å vinne mesterskapet i år.

Tidligere vinnere på Hungaroring

Løpethar blitt arrangert siden 1986 og har vært et av Hamiltons favorittløp, der han har vunnet åtte ganger, sist i 2020. I fjor tok Lando Norris seieren, og hans McLaren-lagkamerat Oscar Piastri vant i 2024; Max Verstappen vant i 2022 og 2023, og i 2022 var det her Esteban Ocon sikret sin eneste Grand Prix-seier.

Tidspunkter for Formel 1s ungarske Grand Prix denne helgen:

Slik kan du følge det ungarske Grand Prix denne helgen.

Fredag 24. juli



Fri trening 1: 13:30 CEST, 12:30 BST



Fri trening 2: 17:00 CEST, 16:00 BST



Lørdag 25. juli



Fri trening 3: 12:30 CEST, 11:30 BST



Kvalifisering: 16:00 CEST, 15:00 BST



Søndag 26. juli



Løp: 15:00 CEST, 14:00 BST



Slik ser du F1 live i Europa:

Ta en titt på listen over TV-kanaler som sender det ungarske Grand Prix denne helgen:



Østerrike: Sky, Servus TV, ORF



Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgia: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Kroatia: RTL



Kypros: OmegaTV



Tsjekkia: Nova



Danmark: TV3, Viaplay



Finland: Viaplay



Frankrike: Canal+



Tyskland: Sky, RTL



Hellas: ANT1



Ungarn: M4 MTVA



Italia: Sky



Nederland: Viaplay



Norge: V sport 1, Viaplay



Polen: Eleven Sports



Portugal: DAZN



Spania: DAZN



Sverige: Viaplay



Tyrkia: beIN Sports



Ukraina: Setanta Ukraine



Storbritannia og Irland: Sky Sports, Channel 4 (høydepunkter)

