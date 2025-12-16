Formel 1 vender tilbake til Portugal i 2027 og 2028: nytt Grand Prix kunngjort på Portimão

HQ

Formula 1 vender tilbake til Portugal i 2027 og 2028. Tirsdag ble det kunngjort at det er inngått en avtale med den portugisiske regjeringen, arrangøren av Portugal Grand Prix og Formel 1, om en retur til Portimão, en krets som spilte en nøkkelrolle i sesongene preget av Covid-19-pandemien (2020 og 2021).

Algarve International Circuit, som ble åpnet i 2008, var opprinnelig ikke med i den offisielle Formel 1-kalenderen det året, men ble valgt som erstatning for andre løp som ble avlyst på grunn av pandemien, først arrangert i oktober 2020, og deretter i 2021. Førere og fans var fornøyde med den kuperte banen (kalt en "berg-og-dal-bane"), spesielt Lewis Hamilton, som tok sin 92. Grand Prix-seier i 2020, og dermed overgikk Michael Scumachers tidligere rekord for flest F1-seire. Hamilton vant igjen i 2021.

Portugal har en rik historie med Formel 1, med det første sportsbilløpet så langt tilbake som i 1951, og det første Formel 1-løpet i 1958. Portugal hadde et Grand Prix mellom 1984 og 1996 på Autódromo do Estoril, der Ayrton Senna vant sitt første løp i 1985, men Portugal har ikke hatt et Grand Prix siden 1996, med unntak av de to "pandemi-årene".

"Interessen og etterspørselen etter å arrangere et Formel 1 Grand Prix er større enn noensinne, så jeg vil gjerne takke statsminister Luís Montenegro, Portugals økonomiminister og minister for territoriell samhørighet, Manuel Castro Almeida, statssekretæren for turisme, handel og tjenester, Pedro Machado, president for Turismo de Portugal, Carlos Abade, president for Algarve Tourist Board, Andre Gomes og administrerende direktør og styreleder for Algarve International Circuit, Jaime Costa for deres støtte til å bringe F1 tilbake til Portugal", sa Stefano Domenicali, Formel 1-sjef.

Formel 1 vender tilbake til Portugal i 2027 og 2028, på datoer som ennå ikke er bestemt. Er du begeistret for at Formel 1 kommer tilbake til Portugal i 2027?