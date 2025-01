Formel 1 viser nye bilder av de dramatiske renoveringsarbeidene som pågår på Ungarns Grand Prix

HQ

Hungaroring, motorsportsbanen som ligger i Mogyoród, Ungarn, har vært hjemsted for Ungarns Grand Prix i Formel 1 siden 1986, og har blitt avholdt hvert år (den siste vinneren, i 2024, var Oscar Piastri. I Formel 1-sesongen 2025 kommer det tilbake helgen 1.-3. august, men fansen vil finne noen bemerkelsesverdige endringer.

Banen har vært under grundig renovering siden i fjor sommer, rett etter 2024-løpet. På Formel 1-nettstedet kan vi se nye bilder av arbeidene, som viser nesten et dusin kraner som jobber på heltid, med 620 personer som jobber på daglig basis.

Den andre fasen av renoveringen har begynt, og fasiliteter som paddocken, hovedbygningen og hovedtribunen vil bli fullstendig oppgradert i tide til Grand Prix i 2025, når 40-årsjubileet for Ungarns Grand Prix skal finne sted. Noen deler vil ikke bli ferdige i tide, som hovedbygningen, så det vil bli bygget midlertidige løsninger for i år.

Zsolt Gyulay, administrerende direktør for Hungaroring, beskriver det som "et av de største og mest spennende byggeprosjektene i Ungarn, et høydepunkt i den ungarske byggebransjen", og arbeidene vil pågå frem til 2026. "Jeg er helt sikker på at hele Formel 1-teamet kommer til å bli fornøyd med det de ser".