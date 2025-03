Formel 1 vurderer å bygge en gatebane i Bangkok i 2028

HQ

Thailand kan bli den neste store destinasjonen i Formel 1. Etter at Madrid ble inkludert i 2026-sesongen, kan Thailand bli det neste nye landet som arrangerer et Grand Prix: Stefano Domenicali, administrerende direktør i Formel 1, møtte den thailandske statsministeren Paetongtarn Shinawatra denne uken for å studere muligheten for et nytt Grand Prix i Bangkok, som kan bli med i kalenderen i 2028, hvis en mulighetsstudie anser det som hensiktsmessig.

På den måten kan Formel 1 nå Thailand for første gang, og styrke sin posisjon i Asia-Stillehavsregionen, et strategisk trekk som kan være til fordel for begge parter. Thailand er allerede vertskap for et årlig MotoGP-løp på banen i Buriram, nord i Thailand, men for Formel 1 kan det bli en gatebane i Bangkok, via Motorsport.

Domenicali sa at han gleder seg til å møte den thailandske statsministeren og hennes team for å diskutere "deres imponerende planer om å arrangere et løp i Bangkok". "Jeg ser frem til å fortsette diskusjonene våre i ukene og månedene fremover." Domenicali, som vil fortsette som F1-sjef i minst fem år til, vil føre tilsyn med etableringen av dette potensielle nye Formel 1-grandprixet, som vil utvide deres tilstedeværelse i Asia-Stillehavsregionen: For øyeblikket har de fire av de 24 årlige løpene på kontinentet.