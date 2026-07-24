Formel 1 vurderer å legge til et ekstra Grand Prix i Malaysia i år

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Formel 1-sesongen ble forkortet i år: Ungarns Grand Prix denne helgen blir årets 11. løp, og markerer dermed nøyaktig halvveis i sesongen før den fire uker lange sommerpausen (det neste Grand Prix-løpet, det nederlandske Grand Prix-løpet, går av stabelen 23. august). Sesongen vil bestå av 22 løp, etter at to løp i Bahrain og Saudi-Arabia i løpet av våren ble avlyst.

Det har imidlertid gått mange rykter om å legge til minst ett ekstra løp i år for å kompensere for tapene. Og ifølge SkySports ser det nå ut til at Malaysia er en kandidat til å være vertskap for ett ekstra Grand Prix i år.

Den opprinnelige planen fra Formel 1 var å kunngjøre at Grand Prix i Bahrain skulle være tilbake på kalenderen i begynnelsen av oktober, men konflikten i Midtøsten er fortsatt ikke løst. Faktisk innser de nå at de to siste løpene på kalenderen – i Qatar 29. november og i Abu Dhabi 6. desember – kanskje ikke kan gjennomføres i det hele tatt.

Gitt situasjonen vurderer F1 å sette inn Malaysia i kalenderen 4. oktober, mellom Grand Prix i Aserbajdsjan 26. september og Grand Prix i Singapore 11. oktober. Formel 1 har ikke vært tilbake i Malaysia siden 2017, da det var et av de tøffeste stedene på grunn av varme og fuktighet. Andre alternativer for å avslutte sesongen kan være Portugal og Tyrkia, men de kaldere temperaturene i Europa om høsten kan gjøre det vanskelig å avholde løpene der.