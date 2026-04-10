Formel 2 endrer kalenderen for å kompensere for avlyste løp i Midtøsten

Formel 2, det andre nivået i FIA-mesterskapet for formelbiler, som er den viktigste materen til Formel 1, tilpasser seg beslutningene som ble tatt av FIA om avlysningen av Bahrain og Saudi-Arabias Grand Prix, som var planlagt i april før de ble avlyst på grunn av krigen i Midtøsten. Formel 2-sesongen 2026 har 14 helger, som avholdes i løpet av de fleste F1-helgene.

Formel 1-sesongen 2026 ble redusert fra 24 til 22 helger. Formel 2-sesongen trenger ikke å bli forkortet, ettersom FIA bestemte seg for å flytte de to løpene i Midtøsten til de to neste ledige plassene i F1-kalenderen: Miami Grand Prix 3. mai og Canadas Grand Prix 24. mai, noe som gjør det til første gang Formel 2 kjører løp i Nord-Amerika.

Formel 2-sesongen 2026 startet i Australia i mars i fjor, og Joshua Dürksen fra Invicta, Noel León fra Campos og Alex Dunne fra Rodin Motorsport kom på pallen.

Flyttingen i F2-kalenderen betyr at Colton Herta, som forlot IndyCar denne sesongen for å bli med i Formel 2, med håp om å hoppe inn i Formel 1 snart (han er også Cadillacs reservefører), ikke vil kunne delta i Indianapolis 500-løpet 12. mai, som det var forventet at han skulle bli invitert til.