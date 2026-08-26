Formel 3-lederen beskriver F1-banen i Madrid som «gammeldags» og «en av de morsomste

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Det er mindre enn tre uker til den første spanske Grand Prix-løpet i Madrid (11.–13. september) på bybanen «Madring», som nettopp er ferdigstilt. For å få banen godkjent, var det Formel 3-bilene som var de første til å prøve Madring-banen under to dagers testing denne uken, mandag og tirsdag.

Denne uken var første gang banen ble brukt ordentlig, etter at Carlos Sainz testet den i mai for en filmdag og senere Charles Leclerc for flere reklamebilder. Denne gangen kjørte alle de 30 F3-førerne gjennom bybanen, som delvis består av spesialbygde banedeler (som den «Monumental»-kaltet bankede svingen) og delvis av veier og gater i Valdebebas-området og IFEMA-messesenteret.

Formel 3-lederen, Freddie Slater fra Audi, beskrev den som «litt gammeldags» og «en av de morsomste» i kalenderen. «Jeg synes denne banen er utrolig å kjøre på, den er litt gammeldags, har noen interessante svinger og har mye karakter. Det er sannsynligvis en av de mest underholdende banene i kalenderen når man kjører en rask runde», roste Slater. «Jeg har hatt et par opplevelser på gatebaner, i Macau og Monaco i år, og det handler om å gå ut og kjøre på grensen.

Jeg elsker hele opplegget. Jeg synes det er utrolig. Jeg synes det er en av de beste banene jeg har kjørt på. Som alle de beste banene – som Macau og Monaco – banene som har karakter, synes jeg det er det aller mest spesielle de har gjort her», la Slater til. «Jeg kan ikke peke ut en favorittdel, men jeg liker sikkansen i sving 5 og 6. Jeg bare nyter det, har det gøy.»

Naboene klager over støy, støv og trafikkavstengninger

Ulempen med denne F1-banen er at naboene vil oppleve støyproblemer (det ble beregnet at støynivået nådde maksimale topper på 107,7 dBA, og det er med mindre kraftige F3-biler sammenlignet med F1-bilene), samt kontinuerlig støy under byggingen – inkludert midlertidige konstruksjoner som skal monteres og demonteres i flere måneder i løpet av de neste ti årene med Grand Prix – trafikkforstyrrelser, trefelling og konstant støv i luften, noe som fører til intense protester fra lokalsamfunnet, som rapportert av El Confidencial.

Madrid holder imidlertid fast ved kontrakten som er inngått med Formel 1, noe som betyr at løpet vil bli avholdt her årlig frem til 2035.