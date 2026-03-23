Formel E-sjefen mener hybrid Formel 1 "ikke gir noen mening", og vil gå tilbake til slik det var

Formel 1 har introdusert hybridmotorer denne 2026-sesongen, noe som har skapt stor splid mellom fans, team og til og med førere, der noen forsvarer det (som den syvdobbelte verdensmesteren Lewis Hamilton) og andre avskyr det (som den firedobbelte verdensmesteren Max Verstappen). Å bruke elbiler i motorsport er ikke noe nytt: Formel E har gjort det siden 2014. Det er det mest prestisjefylte formelbilmesterskapet med elektriske biler, offisielt anerkjent som verdensmesterskap av FIA siden 2020 - selv om det er langt mindre populært.

Forrige helg stoppet Formel E for første gang i Madrid, Spania, med runde 6 av sesongen 2025/26 som startet i desember 2025 i Sao Paulo, og som avsluttes i London i august 2026. Medgründer og administrerende direktør i Formel E, Alberto Longo, snakket med AS om sammenligningene mellom Formel E og det nye F1, og han sa at han "ikke forstår hvorfor F1 i økende grad beveger seg mot vår måte å kjøre løp på", og spådde til og med at F1 vil vende tilbake til slik det var.

"Da vi opprettet dette mesterskapet, gjorde vi det med den hensikt å tiltrekke nye mennesker til sporten med løp som aldri hadde blitt sett før", forklarte Longo. "Til syvende og sist konvergerer begge mesterskapene mot samme type løp: energieffektivitet, ikke ren ytelse, som er det som historisk sett har blitt validert av motorsportfans. Vi tilbyr noe helt annet".

"Denne hybrid-F1 gir ingen mening, og tilbyr en type racing som vi har holdt på med i 12 år. Det viser seg å være litt komplisert for dem, selv førerne forstår det ikke, og det er derfor vi ser kritikken fra de involverte", la Longo til. "Å høre Verstappen snakke slik om sitt eget mesterskap er noe F1 ikke kan tolerere, så jeg tror det vil bli reversert, de vil gå tilbake til forbrenningsmotorer og være tro mot sin måte å kjøre racing på."