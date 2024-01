Formula 1: Drive to Survive sesong 6 har premiere på Netflix i februar

De fem foregående sesongene av Formula 1: Drive to Survive har vekslet mellom å komme i februar og mars, så mange av oss har ventet på en oppdatering om den sjette sesongen i det siste. Den ventetiden er nå over.

HQ

En pressemelding avslører at sesong 6 av Formula 1: Drive to Survive får premiere på Netflix 23. februar, noe som betyr at vi er mindre enn en måned unna å se noen av konfliktene og dramaet som skjedde bak kulissene i forrige sesong med egne øyne.