Formula Legends beskrives av utviklerne, det italienske studioet 3D Clouds, som en "Sim-cade racer", altså en arkade-racer med simulatorelementer. Så ikke la deg lure av de søte, deformerte bilene, de enorme hjelmene som stikker ut av dem og den koselige grafikken, for dette er ikke en typisk, lett tilgjengelig arkaderacer.

Det virker som en kjærlig hyllest til Formel 1-sporten. Hjertet i spillet er Story -modus, der du kan spille deg gjennom Formel 1-historien gjennom ikke mindre enn 95 løp. Det hele starter i 1968, da ekte menn, iført det som så ut som kjeledresser, klatret inn i disse rå racerbilene og ofte risikerte livet. Derfra beveger du deg opp gjennom 1970- og 1980-tallet, forbi de farlige monstrene på 1990-tallet, inn i Schumacher-æraen på 2000-tallet og opp til hybrid-æraen på 2010-tallet, for å avslutte med de høyteknologiske maskinene vi kjenner som dagens Formel 1-biler.

Du kan tydelig merke forskjellen mellom bilene fra de ulike epokene; de nye racerbilene har mye bedre veigrep enn de eldre og er også utstyrt med teknologier som WRS (Wind Reduction System), som kan aktiveres når du befinner deg i en WRS-sone og maksimalt ett sekund bak bilen foran, nøyaktig tilsvarende virkelighetens DRS. De nye bilene har også en boost-funksjon, der energien fra bremsene samles opp og kan brukes som en kort, men kraftig boost når som helst.

Spillet er en "light-versjon" av Formel 1-racing, men med simulatorelementer fra den virkelige sporten, som dekkslitasje, drivstofforbruk, skiftende vær, straffer for å ta snarveier og den tidligere nevnte WRS-teknologien. Det er også pitstopp å ta seg av, der du må skifte dekk på bilen, reparere skader og fylle drivstoff (i den tiden da det var tillatt å fylle drivstoff) via et lite minispill.

Jeg er imidlertid litt forvirret over hvordan simulatorelementene er implementert. Noen av dem er veldig merkbare, andre er nesten umerkelige, og noen er et sted midt imellom. La meg gi deg et par eksempler: Hvis du kjører ulovlig rundt et hjørne, får du umiddelbart en advarsel, og hvis du samler opp tre slike advarsler, får du en tidsstraff på ett sekund for hvert påfølgende brudd. Her håndheves regelen strengt, akkurat som i det virkelige liv. Du legger merke til det, og det påvirker hvordan du spiller.

Så har vi det motsatte. Det handler om dekkvalg, og her opplevde jeg at det ikke alltid spilte så stor rolle hvilke dekk jeg valgte å kjøre på. Et eksempel: Jeg hadde nettopp skiftet dekk på bilen min, og dessverre begynte det å regne allerede neste runde. Jeg tok en sjanse og valgte å kjøre på tørrværsdekk helt til målstreken, og alle som har sett på Formel 1 vet at tørrværsdekk på en Formel 1-bil på våte veier er et stort no-go. Jeg klarte likevel å ta lange, raske svinger i høy hastighet, og det var først på slutten, da tørrværsdekkene mine var utslitte, at jeg ble straffet. Simulatorelementet er ikke implementert særlig godt her, og det påvirker egentlig ikke hvordan du spiller. Jeg synes det er litt synd at disse tingene ikke veier like tungt, for det gir spillet en litt forvirrende profil; er det en arkade-racer? Eller en "sim-cade"-racer? Det kommer litt an på hvilke deler av spillet du ser på.

Siden Formula Legends ikke har noen offisielle lisenser, kan ikke de virkelige navnene på baner, team og førere brukes. Det betyr at løpet i Belgia heter Ardennes GP, men banen ligner Spa på enkelte steder. Det samme gjelder for løpet i England, som heter Old Prestige GP, der du kan kjenne igjen svinger og banekombinasjoner fra Silverstone, og løpet i Frankrike, som heter Riviera Streets GP, der du tydelig kan kjenne igjen deler av Monaco -banen, som tunnelen og sjikanen ved havnen.

De fleste av disse banene finnes i en Vintage -versjon, en Classic -versjon og en Modern -versjon. De klassiske banene er som regel uten curbs, med midtlinjer på veien, og de kan også ha en litt annen layout enn den moderne versjonen. I tillegg ser omgivelsene litt annerledes ut, og de eldre banene har ikke de samme store tilskuertribunene som i den moderne versjonen. Alle banene i spillet er inspirert av virkelige baner, og det er faktisk morsomt å se de velkjente racerbanene tolket på denne måten.

Når det kommer til team og førere, blir det rett og slett morsomt. De offisielle navnene kan selvsagt ikke brukes her heller, så de ulike teamene heter blant annet McLaden (McLaren), Sobber (Sauber), Pentault (Renault) og Merkseds (Mercedes). Det blir virkelig morsomt med førerne, der Batteri Voltas (Valtteri Bottas) er min klare favoritt. Men Luis Hammerton (Lewis Hamilton), Mike Shoemaker (Michael Schumacher), Felist Masso (Felipe Massa) og Nik Makkinen (Mika Häkkinen) er absolutt også verdt å nevne.

Formula Legends er et sjarmerende spill å se på. Jeg har nevnt hvordan banene er omtolkninger av de virkelige banene, bilene er deformerte, men ligner fortsatt Formel 1-biler, og det hele har et koselig tegneserieaktig utseende. Det er imidlertid et merkelig teknisk fenomen som oppstår fra tid til annen, der kartleggingen i omgivelsene ikke vises riktig, noe som gjør dem veldig kornete og uklare. Det påvirker ikke spillingen, men det er noe man legger merke til.

Formula Legends er basert på en ganske god idé: å lage et arkadespill med litt Formel 1-DNA lagt til spillingen, så det ikke bare er Mario Kart med Formel 1-biler. Det er imidlertid synd at simulatorelementene er så ujevnt implementert, og at løpene noen ganger kan virke litt ubalanserte, da det noen ganger er utrolig vanskelig å henge med, mens du i neste løp lett vinner med en runde.

Formula Legends er et sjarmerende lite racingspill, og vi håper at 3D Clouds vil balansere spillet litt etter lansering, for hvis disse tingene faller på plass, har vi en ganske kompetent og ganske utfordrende liten arkaderacer på hendene her.