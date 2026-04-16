Formula Legends avslører ny Formula E: Electric Evolution-utvidelse

HQ

Formula Legends ABB FIA FIA Racing blir elektrisk, med den splitter nye Formula E: Electic Evolution-utvidelsen, som kommer til konsoller og PC i slutten av måneden. Den bringer nye baner, team, førere, produsenter og mer fra ABB FIA Formula E World Championship til simuleringsraceren som er utviklet av 3DClouds.

Electric Evolution inkluderer også GEN1-, GEN2- og GEN3 EVO-racerbiler, i tillegg til angrepsmodus, pit boost og mer. Det inkluderer ikke alle banene fra Formel E, men gir liv til de mest ikoniske stedene, inkludert Berlin, Tokyo, London, São Paulo, Miami og Shanghais virkelige baner. Det kommer 30. april til PC, Xbox og PlayStation-plattformene, med en Nintendo-versjon som lanseres på et senere tidspunkt, og vil koste £7,99 GBP/ €7,99 EUR.

Francesco Bruschi, administrerende direktør i 3DClouds, sier følgende i en pressemelding: "Å ha en så prestisjefylt og underholdende serie som ABB FIA Formula E World Championship i vårt racingspill Formula Legends er virkelig ekstraordinært. Formel E har vært en fantastisk partner for oss, og det har vært en glede fra start til slutt å inkorporere førere, team, baner, biler, merkevarebygging fra denne serien og til og med dens ikoniske tema. Vi håper spillerne vil like arbeidet vårt med å bringe denne unike motorsportserien til live i spillet vårt."

Sanjay Shivaram, direktør for merkevarelisensiering og detaljhandel i Formel E, legger til: "Vi er utrolig glade for å komme inn på Formula Legends, med sitt fokus på utviklingen av motorsport, noe som gjør det til et perfekt hjem for Formel E. Ved å bringe GEN1- GEN3EVO-racerbilene inn i denne stiliserte verdenen kan fansen oppleve fremtidens racing. Vi er spesielt begeistret for de "søte" bilene og racingstilen, som passer unikt inn i spilltilbudet vårt. 3D Clouds har gjort en flott jobb med å style bilene våre til deres univers, og Formula E er begeistret over å bli med på denne reisen."

Se en smakebit av DLC i traileren nedenfor: