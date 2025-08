Formula Legends kommer til PC og konsoller i september

Nå vet vi endelig når 3DClouds' sjarmerende racingspill Formula Legends slippes. Den nye traileren bekrefter at den globale lanseringen vil finne sted den 18. september for PC, PlayStation 4 & 5, Xbox Series X/S og Switch. For rundt 20 dollar kan du teste ferdighetene dine bak rattet i et bredt utvalg av klassiske racerbiler - fra 1960-tallets brølende retro-dyr til dagens slanke, aerodynamisk innstilte hybridmonstre.

Men Formula Legends er litt av en ulv i fåreklær. Til tross for den søte grafikken og de miniatyriserte banene, er det langt mer enn fluff under panseret. Spillet har autentiske mekanikker som dekkslitasje, drivstoffhåndtering, dynamisk vær, skiftende baneforhold og skader på kjøretøyet. Kort sagt, Formula Legends har som mål å være både tilgjengelig og taktisk engasjerende - et kjærlighetsbrev til motorsport med nok dybde til å holde selv hardcore racingfans hektet.

En demo har vært tilgjengelig en stund, og den siste oppdateringen inkluderer to baner (Belgia og Ungarn), tre forskjellige tidsepoker og en cockpit-visning - alle funksjoner som er lagt til som en direkte respons på tilbakemeldinger fra spillerne. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.

Er Formula Legends noe du vil kaste deg ut i?