Fornøyelsesparkentusiaster sørger over den plutselige nedleggelsen av en av verdens beste berg-og-dal-baner… etter bare tre år!

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En fornøyelsesparkkjede i USA, Fun Spot America, har kunngjort nedleggelsen av en av sine tre parker i drift, Fun Spot America – Atlanta. Parken stenger 2. august 2026, etter bare tre år i drift under deres paraply, selv om den allerede hadde vært i drift som en mindre park, hovedsakelig med gokartbaner, siden 1990-tallet.

Parken var ikke noe å skrive hjem om... bortsett fra én attraksjon: en spennende stålberg-og-dalbane som ser ut som en gammel treberg-og-dalbane fra den berømte produsenten Rocky Mountain Constructions, kalt ArieForce One, som regnes som en av de beste i verden. Den ble kåret helt opp til 13. plass på listen over de beste stålberg-og-dal-banene av Golden Ticket Awards, og ligger for tiden på syvende plass på verdensrangeringen til Captain Coaster, et nettsted i IMDB-stil for berg-og-dal-baner.

Berg-og-dal-banen hadde bare ett problem: parken den sto i, rett ved siden av en motorvei utenfor Atlanta, noe som førte til svært lavt besøkstall, og de øvrige attraksjonene var for det meste tivoliforlystelser. Mange berg-og-dal-baneentusiaster reiste rett og slett til Atlanta for å oppleve akkurat denne berg-og-dal-banen, hvis fremtid nå er usikker.

I beste fall vil den bli demontert og solgt til en annen park. Men den kan også bli stående der og forfalle etter bare tre år, så berg-og-dal-bane-fans, etter å ha fordøyd den sjokkerende nyheten, venter spent på flere nyheter...