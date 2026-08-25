Fornybar energi opplever en oppblomstring i USA til tross for motstand fra myndighetene

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Til tross for forsøk fra den amerikanske regjeringen på å bremse produksjonen av utslippsfri elektrisitet, ser det ut til at tallene raskt beveger seg bort fra fossile brensler og mot fornybare energikilder, ifølge Arstechnica.

Den stadig økende etterspørselen etter strøm fra kilder som datasentre, kombinert med skyhøye priser på fossilt brensel på grunn av krigen i Iran, fører til at det bygges stadig flere sol- og vindparker. Så langt i år har produksjonen av fornybar strøm økt med 25 % sammenlignet med 2024. Til sammenligning tilsvarer dette hele Tyrkias strømproduksjon. Selv om regjeringen har forsøkt å stanse den planlagte utvidelsen, har disse forsøkene ofte blitt blokkert i retten.