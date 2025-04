Forrige gang Arsenal møtte Real Madrid markerte slutten på den galaktiske æraen for Madrid

HQ

Kveldens Champions League-kamp mellom Arsenal og Real Madrid ser ut til å bli en av de mest underholdende kampene i denne utslagsfasen, til tross for at begge lagene er rammet av en rekke spillere på sidelinjen. Det første oppgjøret spilles i London, det andre i Madrid, og til tross for begge klubbenes storhet har de bare møttes én gang tidligere (i en utslagskamp med to kamper) i UEFA-turneringer.

Det skjedde i åttendedelsfinalen i 2005/06-sesongen. Arsenal vant det første oppgjøret 1-0 på Bernabéu, etterfulgt av 0-0 på Highbury Park i London: Thierry Henrys eneste mål bidro til at Gunners, som da ble trent av Arsène Wegner, tok seg til kvartfinalen, der de til slutt tapte finalen mot FC Barcelona, som da ble trent av Frank Rijkaard, som RTVE husker.

Real Madrids trener den sesongen var Juan Ramón López Caro, som noen måneder tidligere hadde erstattet Wanderley Luxemburgo, som hadde fått sparken på grunn av dårlige resultater. Real Madrids nederlag var et hardt slag for laget, og resultatet av det første oppgjøret på Bernabéu ble umiddelbart etterfulgt av at klubbpresident Florentino Pérez trakk seg etter seks år. Han håpet med sin avgang å utløse en god reaksjon for laget i returoppgjøret (han sa som kjent at han hadde "skjemt bort" spillerne), men det skjedde ikke. Faktisk tapte de ligakampen innimellom, og til slutt tapte de også LaLiga-tittelen til Barcelona.

Arsenal-tapet, etterfulgt av Pérez' avgang, markerte slutten på "Galácticos"-æraen, der klubben brukte store penger og markedsføring på spillere som Luis Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham eller Michael Owen på begynnelsen av 2000-tallet, men uten å gjøre noen stor forskjell sportslig. Pérez kom imidlertid tilbake til klubben i 2009 og har ledet den siden, samtidig med høyprofilerte signeringer som Cristiano Ronaldo, Karim Bendema og Xabi Alonso, noe som utløste en mye mer vellykket æra.